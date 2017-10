Radek Koten (SPD): Jako jediná strana prosazujeme přímou demokracii

Vysočina /ROZHOVOR/ – Lídrem vysočinské kandidátky SPD (Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura) je v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Radek Koten. „Proč by nás měli lidé volit? Protože my máme odvahu říkat pravdu. Pojmenováváme věci tak, jak jsou. Neschováváme problémy za rádoby korektní slovíčka,“ říká politik z Vojnova Městce na Žďársku.

S jakým cílem jde SPD v Kraji Vysočina do voleb?

Za úspěch budeme považovat jakýkoliv dvouciferný výsledek.

Co by vám k němu mělo pomoci?

Jako jediná strana prosazujeme přímou demokracii. Je velmi žádoucí, aby si o důležitých věcech lidé rozhodovali sami. Ne, aby jim poslanci, senátoři, vláda, diktovali, jak mají žít. Proto také chceme prosadit zákon o referendu.

A dále?

Jsme jediné politické hnutí, které to opravdu myslí vážně s tím, že Česká republika by neměla být islamizována jako západní svět. Když se podíváme na Západ, tak vidíme výjimečný stav ve Francii, který trvá už druhým rokem. Vidíme tam nájezdy auty do lidí, na koncertech vybuchují bomby, ať je to v Anglii, Francii nebo Německu. Multikulturní mix, který vede k výsledkům, jaké jsou na Západě, u nás opravdu nechceme. Naopak stojíme o to, aby se občané našeho státu cítili ve své zemi bezpečně a doma.

Změnit chcete i kulturu české politické scény. Jaký máte recept?

Chceme, aby politik na každé úrovni měl hmotnou a trestní odpovědnost. To samé by ale mělo platit pro soudce i státní zástupce. Vidíme to kolem sebe, prodává se OKD za marginální částku. Byty OKD a další podniky se zprivatizovaly naprosto nesmyslně za nízké částky, stát na tom tratí. Teď vidíme v přímém přenosu krádež lithia na Cínovci. A odpovědnost politiků? Nulová.

Která vaše předvolební témata jsou blízká vysočinským voličům?

Souhlasíme třeba s rozšířením jaderné elektrárny v Dukovanech. Bez elektřiny z jádra se v budoucnu neobejdeme. Pokud počítáme s tím, že opustíme fosilní paliva jako zdroje energie a budeme provozovat elektromobily, tak tu energii někde prostě vzít musíme. Bohužel, jen vodní elektrárny, větrné elektrárny a solární panely nás nespasí. Nedokážeme si představit, že by se elektromobily dobíjely energií z tepelných elektráren, fungujících na polské uhlí.

Které další téma považujete pro Kraj Vysočina za důležité?

Ve vysočinské krajině je velký nedostatek spodní vody. Pro Vysočinu je důležité, abychom změnili způsob hospodaření se zemědělskou a lesní půdou, abychom byli schopni zadržet vodu v krajině tak, jak to bývalo kdysi. Aby se voda vsakovala do země a rychle neodtékala pryč, jak je tomu nyní. Máme zpracován podrobný plán opatření, která vrátí do naší krajiny vodu i při menších srážkách, které jsme zažili v posledních letech.

S kým v případě dvojciferného volebního úspěchu chcete ve Sněmovně spolupracovat?

Nedokážeme si představit, že bychom měli jít do koalice se stranou, která by měla mít obviněného nebo souzeného premiéra. To je odpověď na to, jestli bychom šli do koalice s ANO. Myslím, že Piráti se také v některé z debat vyjádřili, že s námi rozhodně ne. To už ledacos napovídá. Ale všechno nakonec rozhodnou voliči. Je to na nich. Těch kauz, které v posledních letech vznikaly u ČSSD, ODS, nebo ANO bylo tolik. Teď jde o to, aby si na to voliči vzpomněli, až půjdou vhodit svůj hlas do volební urny.