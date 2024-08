"Pásmo vede od přítoku Bobrůvky pod silnicí spojující Vlachovice s Rokytnem až pod Petrovice, kde se vlévá Slavkovický potok," uvedl starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Omezení pro rybáře a veřejnost

V rámci ochranných opatření platí nová pravidla. "Platí zákaz přemisťovat ryby a ostatní vodní živočichy z ochranného pásma a vypouštět je na jiných místech do vody, čímž by se nákaza šířila dál," upozornil Šmarda.

Lidé by také v postižených oblastech neměli lézt přímo do vody. "Prosím, nevstupujte v označeném pásmu do toků," dodal starosta.

Nemoc ze Severní Ameriky

Račí mor je závažné onemocnění raků způsobené parazitickou plísní Aphanomyces astaci. Tato nemoc pochází původně ze Severní Ameriky a do Evropy byla zavlečena v 19. století. Pro evropské druhy raků je smrtelná, zatímco severoamerické druhy jsou vůči ní odolnější a mohou být přenašeči.

Plíseň napadá nervovou soustavu a krunýř raků, což vede k jejich rychlému úhynu. Nemoc se šíří vodou a může decimovat celé populace raků během několika týdnů. Prevence spočívá především v zabránění přenosu nákazy mezi vodními toky, například důslednou dezinfekcí rybářského vybavení a zákazem přemisťování raků a dalších vodních živočichů.

