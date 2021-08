„A do konce srpna by zase měl být dokončený také Pyšolec,“ dodal.

Zmenšeniny šlechtických sídel tvoří pro bystřický park miniatur modelář a výtvarník Zdeněk Brachtl. Ten se nyní chystá i na další miniaturu. „Chce se pustit do hradu Skály u Jimramova. Jsem na to osobně strašně zvědavý. Hlavně na to, jak vymodeluje tamní skalní reliéf,“ poznamenal Vladimír Cisár.

„Ale věřím mu, je strašně šikovný,“ doplnil s úsměvem ředitel bystřického muzea.

Konečný počet miniatur se má ustálit na čísle sedmnáct. „Teď je jich tam něco přes deset. Ještě chybí Trmačov, což je malý hrádek za Tišnovem a pak zaniklý klášter v Doubravníku. A chtěli bychom tam i starou havířskou osadu u Štěpánova. O ní se téměř nic neví. Snad jen to, že bývala poměrně rozsáhlá,“ řekl Vladimír Cisár.