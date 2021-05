Na Pyšolci u Víru je krásně. To místo navštěvuji moc rád. A věřím, že tam bude ještě krásněji když se o něj teď zažíná starat nový vlastník, mínil David Kubík z Nového Města na Moravě. Mohutné hradní zdivo vypínající se na návrší nad řekou Svratkou změnilo majitele. Zříceninu hradu Pyšolce odkoupila obec Vír od Lesů České republiky. „Hrad už je náš. Část pozemků jsme vyměnili, zbytek doplatili. Jednapadesát tisíc korun,“ potvrdil starosta Víru Ladislav Stalmach.

Pozůstatkům někdejší mohutné tvrze se tak začíná blýskat na lepší časy. „Pyšolec byl a nebyl. Lesy České republiky tuto nemovitou kulturní památku vůbec nevnímaly jako něco, o co by se měly starat. Jestliže jsme chtěli, aby se Pyšolec stal významným turistickým cílem, museli jsme si ho vzít do vlastnictví,“ vysvětluje Ladislav Stalmach.

„Turisté, co přicházejí, se na Pyšolec hodně ptají. Mají ho v povědomí,“ připomněla vírská obyvatelka Milada Ondráčková.

V lokalitě už po několik let pracují amatérští archeologové. „Jsou pro nás zárukou, že nám pomohou s větším zviditelněním této památky,“ poznamenal vírský starosta.

Archeologové už na místě vykopali spoustu zajímavých nálezů. Ty putují do bystřického muzea. „A vykopali tam také cisternu. Máme už zpracovaný projekt, že ji vytáhneme nad terén, zamřížujeme a bude další zajímavý prvek na zřícenině,“ vysvětlil Ladislav Stalmach.

Obec by chtěla zříceninu také staticky zajistit. „Musíme myslet na bezpečnost. Pozůstatky věže chceme proto staticky zajistit. Tak, aby nedocházelo k další erozi zdiva,“ vyjádřil se vírský starosta.

A nebudou chybět ani podrobnější informace pro přicházející návštěvníky. „Zvažujeme tam naučnou stezku,“ potvrdil Ladislav Stalmach.

Vírští se v rámci vytvoření nové naučné stezky chtějí spojit i s nedalekou Bystřicí nad Pernštejnem. Tak by mohla vzniknout nejen naučná stezka pro samotný Pyšolec, ale mohla by zahrnovat i další zříceniny v okolí. „Rádi se připojíme. Zříceniny jsou turistickou atrakcí. Naučná stezka Zubštejn-Aušperk-Pyšolec by mohla být opravdu velkým lákadlem pro návštěvníky,“ nechal se slyšet starosta Bystřice nad Pernštejnem, která vlastní další dvě zříceniny v okolí, Karel Pačiska.

Celý projekt by v budoucnosti mohl mít i nadregionální význam. „Kraj Vysočina už dlouhodobě zvažuje vyhlášení Přírodní rezervace Pyšolec. Zahrnovala by okolo třiceti hektarů pozemků. Jde o botanicky a zoologicky cennou lokalitu. Tím by se to hezky spojilo,“ usmál se Ladislav Stalmach.