Právě nyní totiž probíhá veřejné hlasování, jak rozdělit 250 tisíc korun z participativního rozpočtu. „Já bych byla pro Člověče, nezlob se!, ve městě už jsou šachové stolky a sklízí úspěch. Tohle by je hezky doplnilo,“ svěřila se se svým názorem Radka Veselá z Nového Města na Moravě.

Lidé mohou vybírat hned z jedenácti projektů. Je mezi nimi například i nápad odstranit v celém městě bariéry, které znemožňují vstup do prodejen lidem na vozíku nebo vytvořit celodřevěnou interaktivní tabuli s portrétem novoměstského rodáka, malíře a grafika Karla Němce. „Sešla se celá řada projektů. Některé z nich se mi líbí, nechci je ale vyjmenovávat. Vždycky ale budu podporovat projekty, které jsou komunitní a poslouží většímu okruhu lidí,“ nechal se slyšet novoměstský starosta Michal Šmarda.

Několik navrhovaných projektů se dotýká stejné lokality – areálu u novoměstského rybníka Koupaliště. Někteří by tam rádi viděli lezeckou stěnu, jiní lanový park, další zase zděné grily a zastřešenou pergolu. Jeden z návrhů zase prosazuje nový písečný vstup do vody. „Je to známka toho, že to místo začínají mít lidé znovu rádi. A to hlavně proto, že se tam zlepšila kvalita vody. Přibyly tam také hrací prvky a vznikla odpočinková klidová zóna. Navíc je v místě i občerstvení, takže se tam lidé znovu naučili chodit,“ mínil novoměstský starosta.

Obliba novoměstského areálu s vodní plochou stále stoupá. „Já bych byl rád, kdyby z toho bylo oficiální koupaliště, to v Novém Městě chybí,“ podotkl jeden z místních obyvatel David Jaroš.

Tomu se ale město brání. „Nebudeme to provozovat jako přírodní koupaliště, to už nikdo nedělá. Je to nereálné z hlediska hygienických předpisů, které jsou s tím spojeny,“ vzkázal všem zájemcům o vytvoření oficiální letní koupací zóny novoměstský starosta.

„Některé z navrhovaných projektů se mi ale moc líbí a to místo by opravdu pozvedly,“ dodal.