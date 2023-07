/VIDEO/ Zdálky možná vypadá jako každé druhé hřiště, zblízka však člověk pozná, čím je výjimečné. Po trávě a překážkách se prohání čtyřnozí mazlíčci. Ve Žďáře nad Sázavou v pondělí 3. července oficiálně otevřeli první psí hřiště ve městě. A už ráno se po něm proháněli nedočkaví chlupáči. „Něco takového tady chybělo. Teď jen aby to navštěvovali vychovaní psi,“ shodují se místní.

Všemožné prolézačky už můžou ve Žďáře využívat čtyřnozí mazlíčci na psím hřišti | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Mezi prvními, kteří ho otestovali byli pejsci Kesinka a Dasti. Dorazili společně s paničkou z Hamrů nad Sázavou, aby se na hřišti v Neumannově ulici za garážemi nad Göttlerovým rybníkem proběhli. „Už jsme okukovali předem, co je tady nového. Na podobné prolézačky nejsou zvyklí. Doma totiž mají velkou zahradu, kde se spolu vyblbnou,“ popisuje spokojeně Petra Slámová. A právě travnaté prostranství je to první, co čtyřnohé mazlíčky zaujme nejdříve.

Po chvíli se osmělí a zkusí i dřevěné prolézačky. „To asi úplně pro ně zatím nebude, jak nejsou zvyklí. Ale třeba zvědavost zvítězí,“ říká se smíchem Petra Slámová.

Ve Strojírenské ulici začala uzavírka: stavaři ve Žďáře opraví důležitý most

Ve svém živlu na je naopak Farida, která proskakuje kruhy a zdolává i ty největší stěny. Majitelka Eva Litochlebová vysvětluje, že je zvyklá odmala. „Cvičí s dcerou agility. Závodní dráhy jsou náročnější, takže tohle bude mít spíš pro zábavu a odreagování než na přípravu. Ale jsem ráda, že tohle hřiště ve městě máme,“ uvažuje.

Také Eva Litochlebová plánuje svého mazlíčka brát na psí hřiště častěji. „Bude taky záležet na tom, kdo tady bude. Je potřeba, aby psi byli vychovaní a na ostatní zvířata zvyklí. Když někteří psi nebudou vychovaní, tak to akorát bude pro ostatní nepříjemné,“ varuje.

Ve Strojírenské ulici začala uzavírka: stavaři ve Žďáře opraví důležitý most

Samotné hřiště přitom vyžaduje správné chování po zvířatech i jejich majitelích, pokud ho chtějí využívat. „Rozmluvte svému pejskovi přílišné štěkání. Nepodporujte pejska v hrabání děr. Případné díry zahrabejte. Nenechte svého pejska, aby ohrožoval ostatní návštěvníky hřiště. Při známkách agrese opusťte hřiště,“ zní část pravidel.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Okolo žďárské novinky pravidelně prochází důchodkyně Marie Drucherová. „Dříve jsme měli kočku i pejska, jenže už zemřeli. Teď už pro nás nemá smysl si někoho pořizovat. Ale kdybychom ještě měli, tak na spí hřiště chodíme. Ve Žďáře jsou totiž jen louky a parky bez prolézaček, kde se dá venčit,“ vysvětluje obyvatelka Žďáru.