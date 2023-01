Jedním z prvních nakupujících byla Monika Řeháková. „Jsem tu spíše náhodou. Do Bíteše jsem přijela, protože musím za lékařem. Jinak to mám celkem daleko, takže tu nebudu nakupovat často. Ale dříve jsem tady bydlela. Tehdy by se mi podobný obchod hodil. Nemusela bych cestovat pryč. Rozhodně mi to tu připadá větší než v Jihlavě,“ porovnala pobočky Lidlu Řeháková.