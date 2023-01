Jedním z prvních nakupujících byla Monika Řeháková. „Jsem tu spíše náhodou. Do Bíteše jsem přijela, protože musím za lékařem. Jinak to mám celkem daleko, takže tu nebudu nakupovat často. Ale dříve jsem tady bydlela. Tehdy by se mi podobný obchod hodil. Nemusela bych cestovat pryč. Rozhodně mi to tu připadá větší než v Jihlavě,“ porovnává pobočky Lidlu Řeháková.

Ve Velké Bíteši otevřou první supermarket. Zákazníci pomohou místní škole

Přestože už Bíteští jeden velkoobchod mají, nevadilo by jim mít poblíž města ještě jeden. „Ideálně na opačné straně, kde bydlím. Porouchalo se mi auto, takže jsem se sem musel vypravit pěšky. Trvalo mi to tři čtvrtě hodiny. Navíc mám trombózu, takže by mi to pomohl i z tohoto důvodu. Nemusel bych se namáhat,“ popisuje nelibě důchodce Miroslav Krška.

Přesto cesty do obchodu nelituje. „Nebude už nutné cestovat žádné dálky. Doteď jsme jezdili do Velkého Meziříčí. Tam už mají totiž prodejnu Kaufland. A když s i chtěl člověk nakoupit v Bíteši, tak v menších obchodech okolo centra nechal víc peněz. Dneska jsem mohl konečně nakoupit všechno, co po mně manželka chtěla,“ pochvaluje si dvaaosmdesátiletý Krška.

Nákupem pomohou škole

Část peněz, které nakupující první den v obchodě nechají, pomůže místní škole. „Podpoří ji zákazníci, kteří nakoupí za více než tři sta korun. Z každého takového nákupu totiž škola získá padesát korun. Za vybrané peníze pak nakoupí interaktivní tabuli,“ komentuje mluvčí nadnárodního řetězce Tomáš Myler s tím, že část zboží bude na dva týdny zlevněná o dvacet procent.

Místní mají radost ještě z jedné novinky. „Pokaždé, když jsme nakupovali někde jinde, tak se nás furt někdo ptal, kdy budeme mít vlastní obchod. Tak konečně máme odpověď,“ říká se smíchem obyvatel Bíteše Zdeněk Jaša. A do kufru auta rovná nákup, který právě nakoupil. „Je tam toho hodně, takže potrvá, než se zorientujeme. Zvlášť samoobslužné pokladny jsou novinkou. A překvapuje mě, jak malé fronty všude jsou,“ dodává Jaša, který přijel nakoupil ráno.