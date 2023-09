/VIDEO, FOTOGALERIE/ Letos sice o pár dní později než obvykle, ale o to s větším nadšením vyhlíželi prvňáčci ve Žďáře nad Sázavou zahájení školního roku. Na Základní škole Švermova 4 Žďár nad Sázavou otevřeli pro nejmladší žáky čtyři třídy.

První školní den na základní škole Švermova ve Žďáře nad Sázavou | Video: Deník/Jiří Kašpárek

V jedné z nich zahájila novou životní etapu také Ela Chlubuová. A nemohla se už dočkat. „Všechno je pro mě nové a všechno se mi tady líbí. Na první den jsem se těšila a těším se i na ty další. Mám tu už hodně kamarádů ze školky. Některé děti sice neznám, ale s nimi se také skamarádím,“ vypráví nadšeně prvňačka. A dodává, že teprve uvidí, který předmět bude její nejoblíbenější.

Čtyři třídy pro prvňáky letos na Švermově navštěvuje jednadevadesát žáků. Jedna ze tříd je přitom v areálu Zámku ve Žďáře nad Sázavou. Všechny prvňáčky přivítali a přáli jim do budoucna plno úspěchů místostarosta Jaroslav Hedvičák a ředitel školy Jaroslav Ptáček. „Vidím na vás optimistický kukuč. A doufám, že vám vydrží co nejlépe. Protože problémy se totiž řeší lépe, když se nad ně dokážeme povznést a usmát se. Ať se vám tady líbí, získáte nové kamarády a my se vám pokusíme předat naše zkušenosti,“ přeje dětem za lavicemi ředitel.

Novinkou ve škole jsou tři asistenti pedagoga. Ti se zaměří na první třídy. Počet hodin bude pro nejmenší žáky v týdnu postupně narůstat.

Do prvních tříd na Vysočině letos nastoupilo více než pět a půl tisíce dětí.