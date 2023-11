/FOTO/ Prodaly se první čtyři pozemky v nové rezidenční lokalitě na Hliništích ve Velkém Meziříčí. Uvedl to oficiální web radnice, která prodej nových parcel pro bydlení organizuje.

První čtyři zájemci z Velkého Meziříčí kupují od města pozemek pro výstavbu rodinného domu. Stavět budou v nové rezidenční lokalitě na Hliništích.

Na Hliništích se pozemky prodávají v průměru za čtyři miliony korun. V první vlně prodeje se sešlo až čtyřicet zájemců. Radnice zatím přednostně vybírá žadatele z Velkého Meziříčí. Další kola prodeje radní teprve vyhlásí.

Noví majitelé musejí postavit dům do pěti let a po jeho kolaudaci se v něm přihlásit k trvalému pobytu ve městě na nejméně deset let.

