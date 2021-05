Stejně tak i řada dalších lidí nejen z Vysočiny doufá, že letošní sezona v kempech bude. Ministerstvo zdravotnictví řadí provoz kempů do rozvolňovacího balíčku jako hotely a další ubytovací služby. Podle ministra obchodu, průmyslu a dopravy Karla Havlíčka by hotely mohly otevřít 24. května. „O podmínkách se zatím jedná,“ sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.

Na novou sezonu se v těchto dnech chystá i provozovatel již zmíněného kempu Vyskytná na Pelhřimovsku. „Začal jsem rekonstruovat jednu budovu, kde bude občerstvení a apartmány. První akci tu mám 12. června, když to vyjde. Jinak oficiálně otevírám 20. června, takže doufám, že to do té doby povolí,“ věří Miroslav Jaroš s tím, že už se mu hlásí první zájemci.

V Tábořišti Želiv, kde jsou přípravy v plném proudu, mají diář na letošní léto téměř plný. „Na červenec a srpen už máme chatky téměř zamluvené. Postupně uklízíme, posekali jsme trávu a pustili vodu. Počítáme s tím, že otevřeme v červnu. Doufáme, že to půjde. Informace zatím žádné nemáme,“ řekla správkyně želivského tábořiště Jana Behinová.

A právě do jedné z tamních chatek míří pravidelně i Hana Čížková z Prahy. „Většinou jezdíme v červenci. Už to tam máme objednané, tak snad to vyjde. Toto místo, které navštěvujeme už řadu let, je pro nás nejlepší. Kolem je plno možností, kam se vydat a co podniknout,“ vychvaluje si lokalitu důchodkyně Hana Čížková.

Běžně začínají v dubnu

Kemp Pávov u Jihlavy každoročně přijímá zákazníky už v dubnu. To však loni ani letos nevyšlo. „Situaci sledujeme a čekáme, až nám dají vědět. Jsme schopni kemp otevřít ze dne na den,“ sdělila provozovatelka pávovského kempu Zdena Mallinu.

Dodala, že počítají i s hygienickými opatřeními. „Na podmínky jsme připraveni. Nikdo ale zatím neví, jak to bude. Když budou testy, tak budou. Ani rozestupy nejsou problém,“ poznamenala Zdena Mallinu.

Podle slov Miroslava Vodáka, provozovatele autokempu Poušov v Třebíči už mohou kempy ubytovat zájemce s karavany. „Jinak v kempu máme chatky, které teď postupně uklízíme a připravujeme. Až to půjde, tak otevřeme. Co se týče opatření, nejsme státní orgán, takže se tu nebudu s nikým hádat. Nejsme oprávněni k tomu lidi rozdělovat. Můžeme je na to pouze upozornit,“ doplnil Vodák.