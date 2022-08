Protipožární hlídky fungují v lesích Kinský na Žďársku vždy v období přes letní prázdniny v době největší návštěvnosti lesů skrz turistiku a rekreaci. „Máme každý víkend hlídku. Je to od prvního července do konce srpna,“ sdělil lesní rada Jan Sovák.

Historie hlídek je dlouhodobá. „Vychází to z požadavků, které tu jsou. Ve velké části republiky probíhá letecká ohlašovací služba. Nicméně zde, v oblasti Vysočiny, nebyla pokryta letadly, takže zde to funguje z toho důvodu,“ uvedl Sovák.

Protipožární hlídky vykonávají dva pracovníci, kteří obchází dané úseky. „Lesní majetek je rozdělen na dvě části: Bývalé polesí Hamry a polesí Cikháj. Daný pracovník má za úkol procházet oblast, zaměřené hlavně na oblasti, které jsou hodně navštěvované. Běžná pochůzka a zjišťování nedostatků jako zda je nebo není otevřená závora, zda se v lese nenachází člověk rozdělávající oheň nebo kuřák, hlídka pak musí zakročit,“ řekl Sovák.

Mohou dát i pokuty

Je to snaha o práci s veřejností. „Chlapi mají vytipovaná hojně navštěvovaná místa a tam hlídkují. Včetně neřestí typu stanování v lese. Jsou to rizikové věci, které můžou mít dopad na vznik požáru. Sucho letos přetrvává, tento rok je problematický,“ dodal Sovák.

Četnost porušování nařízení se dle něj nedá paušalizovat. „V rámci společnosti jsou vždy individua, která nedodržují nic, občas se to tedy stává. I já chodím na hlídky, vždycky nemůžu uvěřit, když vidím v lese kuřáky. Reakce bývá velmi striktní. Nedá se to paušalizovat, ale požární hlídka má smysl a do budoucna ji budeme dále provozovat,“ sdělil Sovák.

Hlídky mají možnosti postihů. „Jsme členy lesní stráže, pokuty udělovat můžeme. Zákazy jsou dané lesním zákonem. Jsou to základní věci: Nerozdělávat oheň, nevjíždět s motorovým vozidlem do lesa, zachovávat klid a ticho, standardní věci, které se učí malé děti, měly by být přirozené, realita je však jiná,“ doplnil Sovák.