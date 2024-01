/FOTO/ Nová protipovodňová opatření chrání Herálec. Na konci minulého roku tam Povodí Moravy dokončilo úpravy. Opravili a zvedli výšku kamenných zdí a pod obcí rozvolnili koryto řeky Svratky. Poprvé tato opatření prověřila velká voda na konci minulého roku.

Protipovodňová zídka v zastavěné části Herálce. | Foto: Povodí Moravy

Práce povodí začalo v polovině roku 2022. Dělníci pracovali na dvou úsecích, přímo v Herálci a pod obcí. „Rozebrali jsme původní nevyhovující kamenné zídky podél toku, které jsme z části doplnili a z části postavili zcela nově. Druhý úsek pak představuje řeka pod obcí Herálec. Zde jsme Svratku vrátili do historického koryta,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Díky opravím kamenných zdí a jejich navýšením zvedli ochranu Herálce přibližně o třicet centimetrů.

Návrat Svratky pod Herálcem do historického koryta prodloužil říční tok téměř o kilometr. „Při běžném nebo nižším průtoku bude docházet k prodloužení doby průtoku korytem. Zvýšili jsme retenční i samočistící schopnost řeky s návazností a podporou veškerých ekologických funkcí toku. Při zvýšených průtocích bude nově docházet k částečným rozlivům do okolních nivních luk. Krajině teď bude lépe zachytávat vodu, tlumit povodně i odolávat suchu,“ vysvětlil Gargulák.

Stavba a oprava protipovodňových opatření trvala téměř rok a půl. Hotovo bylo v listopadu 2023 a v prosinci prošla kolaudací. Hned na to je prověřila první velká voda s povodňovými průtoky. „Dle dostupné dokumentace voda dosahovala při kulminaci v obci Herálec výšky, při které by se před navýšením zdí již začínala rozlévat do zástavby. Pod obcí, kde to již nevadí a naopak je to žádoucí, se pak povodeň z revitalizovaného koryta rozlila do říční nivy,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

