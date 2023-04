Cestování autem po Žďársku bude příjemnější. V různých úsecích silnic přibudou protismykové nátěry a protihlukové stěny. Úpravy navážou na letošní plánovanou opravu asfaltových povrchů na přibližně třiceti kilometrech vozovek nižších tříd.

Stavba protihlukové stěny, ilustrační foto | Foto: Se souhlasem ŘSD

Hned několik technických úprav letos zlepší cestování autem na Žďársku. Bezpečněji by mělo být na silnici I/19 mezi Mělkovicemi a Radňovicemi, kde se položí protismykový mikrokoberec. Pomoci by měl také v nepříjemné zatáčce přímo u Radňovic, kde by v budoucnu mohl komplikovaný úsek řešit i obchvat. „Jsme v projektové fázi a řešíme finanční stránku stavby,” konstatoval starosta Radňovic Josef Dvořák.

Třicet kilometrů silnic v opravě na Žďársku: lépe se pojede do Netína i Herálce

Další protismykový nátěr přibude letos na hlavním silničním tahu I/37 u Karlova nedaleko Žďáru nad Sázavou. Stejnou silnici olemuje i nový pás protihlukových stěn, které vzniknou u Škrdlovic a Stržanova. Celková délka nových stěn je 852 metrů a rozděleny mají být do čtyř úseků s proměnlivou výškou od 2,5 do 5 metrů.

Komfortněji se bude přijíždět také do Nového Města na Moravě po hlavní silnici I/19. Silničáři totiž opraví most nad železniční tratí nedaleko čtvrtě Betlém.

Brněnskou ulici ve Žďáře čeká další propojka. Půjde o součást obchvatu

V okolí Ořechova, Březejce, Velkého Meziříčí a Měřína mají být letos zahájeny opravy takzvaných návozových tras po již dokončené rekonstrukci dálnice D1. Jde o cesty poničené návozem a odvozem stavebního materiálu.