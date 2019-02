Vysočina /FOTO A VIDEO/ - Pondělní protestní akce zemědělců, kteří pomalou jízdou, a to především traktorů a nákladních automobilů, blokovali vybrané dálniční přivaděče, a s nimi i část dálnice D1 na Vysočině, nemusí být zdaleka poslední.

Čtěte také: Zemědělci stávkovali, problémy byly u dálnice

Prohlásil to ředitel Zemědělské akciové společnosti Lípa a předseda Okresní agrární komory v Havlíčkově Brodě Václav Grubauer.

„Nebudou-li splněny naše požadavky a nezačnou-li se odpovědní vládní činitelé, a exekutiva vůbec, seriózně nezáviděníhodnou situací českých zemědělců zabývat, přistoupíme k dalším formám protestů. Jasně jsme včera dokázali, že dálnici, bude-li to nutné, zablokovat umíme,“ poznamenal Grubauer a dodal: „Mrzí mě, že se za protestujícími zemědělci nevydali například poslanci, nebo zástupci ministerstev zemědělství a financí. Mohli s nimi alespoň prodiskutovat a probrat stávající situaci, která je u nás, a to zejména v produkci mléka, katastrofální.“

Směr Jihlava a Humpolec

Těžká technika zemědělců z Havlíčkobrodska se pohybovala u Jihlavy a Humpolce. Kolonu u Jihlavy vytvořilo čtyřiačtyřicet traktorů s vleky.

Vyjela krátce po deváté hodině ze Štoků směrem ke krajskému městu, minula průmyslovou zónu Bosch, otočila se a v Červeném Kříži odbočila směrem na Antonínův Důl a vrátila se zpět na silnici číslo 38. Tuto trasu absolvovala dvakrát. V Humpolci jezdila přes Vystrkov.

Často byly traktory ozdobeny trikolórou, zahlédnout bylo možné i transparenty na vlecích. Na jednom z nich bylo například uvedeno: Podpořte zemědělce z Vysočiny. Produkce mléka = základ zemědělství.

Kuriózní, leč velmi vypovídající výzdobu traktoru zvolil jeden z řidičů. Na traktoru vezl pohřební věnec. Václav Grubauer zhodnotil protestní akci jako zdařilou. Konstatoval, že v jejím průběhu nedošlo k jedinému incidentu, nebo dopravní nehodě. Ocenil i účast a přístup policie. Ta pohyb zemědělské techniky sledovala nejen ze země, na dálnici se například pohybovaly i hlídky na motocyklech, ale také ze vzduchu helikoptérou. „S častým pochopením a ohleduplností jsme se setkávali také u řidičů,“ dodal Grubauer.

Fůra hnoje a traktory napříč

Řidič jihlavského kamionu František Málek si čekání ve stojící a občas popojíždějící koloně před Červeným Křížem krátil poslechem rádia. „Mně to nevadí, dokonce bych řekl, že jsou zemědělci málo odvážní. Když blokáda, tak pořádná. Fůru hnoje a traktory napříč silnice. Třeba jen na půl hodinky. To by asi byl jinej cajmrsk,“ usmál se a posunul se se soupravou o dvacet metrů dál.

Někteří lidé v Havlíčkově Brodě se o včerejší protest zemědělců ani příliš nezajímali. „Moc to nesleduji. Už kvůli tomu, že mě osobně se to nedotkne. Jediné, co vím, je, že chtěli zablokovat dálnice, nebo nájezdy,“ řekla například prodavačka Petra Hájková.

„Mě jako člověka na mateřské dovolené se to nedotklo. Dopravy v Brodě se protesty netýkaly, tak nám to může být vcelku jedno,“ poznamenala pro změnu Iva Havlíčková.

Protesty zemědělců sledoval i Pretol HB

Kolony zemědělské techniky kromě policejních hlídek včera bedlivě sledovaly i posádky a těžká auta odtahové společnosti Pretol HB. U dálničních přivaděčů, které zemědělci pomalou jízdou blokovali, jich bylo možné napočítat šestnáct. „Naše přítomnost nebyla v žádném případě namířena proti zemědělcům,“ konstatoval majitel firmy Václav Jakeš. „Spíše jsme byli v pohotovosti, kdyby někde došlo k nějakému problému, dopravní nehodě, a tak podobně. K přivaděčům jsme vyjeli po vzájemné dohodě s majitelem komunikací, tedy Ředitelstvím silnic a dálnic,“ vysvětlil Jakeš.

Jaromír Kulhánek, Michaela Poláková