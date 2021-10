Špatné řízení protidrogového úřadu znamená podle něj především hrozbu pro obyvatele. „Je to nebezpečné, protože to může vést ke zvýšení kriminality či různých závislostí, “ varoval.

Hlavním iniciátorem protestní akce byl ředitel Asociace nestátních organizací Matěj Hollan. „Nelíbí se nám postupná destrukce české protidrogové politiky, za kterou stojí současná Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralové. Přejeme si změnu na jejím postu. Chceme do čela odborníka a to ona není. Navíc nepodporuje rozvoj ani financování tohoto odvětví,“ uvedl Hollan.

Ve Žďáře nad Sázavou se rozhodla protestovat Adiktologická ambulance Kolping. „K této akci přistupujeme po dlouhém váhání a s vědomím, že nyní už jde o vážné ohrožení protidrogové politiky a hrozí návrat do pravěku,“ sdělil odborný ředitel organizace Josef Soukal. Protest rezonoval také v Terapeutické komunitě Sejřek v Sejřku i na dalších místech kraje, kde poskytují služby pro osoby ohrožené závislostí.

Dlouhodobé pokusy o zrušení péče o závislé, nízká podpora protidrogového odvětví, odchod kvalifikovaných odborníků z úřadu vlády i špatné vedení odboru protidrogové politiky. Na to v úterý při celorepublikovém protestu upozorňovali pracovníci různých zařízení, kteří na patnáct minut přestali poskytovat své služby. Připojila se i zařízení na Vysočině.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.