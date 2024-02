Jaký je smysl protestních jízd? Chceme, aby se hlavně omezila byrokracie, která nás dusí. Narůstá pak zbytečně úřednický aparát a my trávíme práci dokumentací. Nemá to smysl, když se dovážené potraviny nekontrolují stejně jako my. Kvalita se pak nedá pořádně uhlídat u dováženého zboží. Měly by být také nastavené spravedlivé podmínky pro velké, střední i malé zemědělce .

Proč jste se rozhodli pro protest na silnici?

Nechceme tím lidi nijak štvát. To není náš cíl. Sám nejsem ani příznivcem blokád. Proto nebudeme ani zajíždět do centra města. Otočíme se na okraji a pojedeme pokorně. Chceme naopak, aby se smysl akce dostal do povědomí lidí a věděli, o co nám jde. Někdy to totiž není jednoduché. A my chceme s lidmi komunikovat.

Čeho se tím podaří docílit?

Mělo by to ukázat, že jsou zemědělci jednotní. Nejen co se velikosti týče a nejen tady na Žďársku. Do akce se zapojují i další země v Evropě. Upravit a zlepšit by se měly i podmínky. Kontroly jsou tady velké, museli jsme snížit pesticidy. A podobné podmínky nemají všechny země v Evropě. Nemůžeme přesně vědět, co se sem dováží. Co se tady v zemi vyprodukuje, mělo by se také sníst. Potraviny by se neměly tolik přivážet a převážet.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Kolik zemědělců se akce účastní?

U Velkého Meziříčí nás je do dvaceti. Na Žďársku je celkový počet vyšší, celkem je totiž pět tras. Sem do Jabloňova se sjíždí lidé kromě Velkomeziříčska také z Bítešska. My pojedeme trasu aspoň dvakrát za ty dvě hodiny.