„Ani se nedivím, že k tomu došlo. Tenhle úsek je jedním slovem strašný. Celá trasa mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí je v pohodě, ale tyhle dva kilometry mezi Trnavou a Rudíkovem jsou jedna velká katastrofa. Ale třeba právě tahle propadlina konečně někoho dokope k tomu, aby to tu dal rychle do pořádku,“ uvedl Adam Novotný, který tudy jezdí několikrát týdně.

Podobného názoru je i trnavský starosta Břetislav Česnek. „Snad už na tom třeba konečně začnou pracovat. Ono se říká, že co se vleče, neuteče. Ale tohle už hraničí s normálností. Vždyť oprava té silnice se řeší dobrých jedenáct let,“ upozornil starosta Trnavy, na jejímž úseku propadlina vznikla.

Vozovka mezi Trnavou a Rudíkovem je hrbolatá, záplatovaná, velmi úzká. A křižovatka od Náramče nepřehledná.

Mezi Trnavou a Rudíkovem se propadla silnice. Jezdí se jedním pruhem

Silnice je majetkem Kraje Vysočina, který jako příčinu v propadlině označil odtok z nedalekého rybníka Březina. Ten patří firmě Rybářství Kolář. „Propadlinu jsme řešili hned v pátek. Najela tam technika a vzniklou kavernu sanovala. Teď je to ale spíš taková provizorní úprava. Nyní musíme vyhotovit projektovou dokumentaci, aby se to spravilo pořádně. Ta silnice by se měla v budoucnu opravovat, ale v tomhle místě už zkrátka nevydržela,“ informoval vedoucí provozu Rybářství Kolář Jiří Müller.

Propadlina se objevila u odpočívky nedaleko křižovatky na Nárameč. Jedná se o nepřehledné místo u rybníka Březina, kde je prudká zatáčka. Právě zde se doprava svedla do jednoho pruhu, což ještě více zkomplikovalo průjezd.

Celkový neopravený úsek silnice měří asi dva kilometry.

Problematické jsou i výjezdy z křižovatek od Náramče a od Přeckova. U přeckovské křižovatky výjezd navíc ztěžuje blízký horizont.

Kraj Vysočina si od řidičů vyslechl na stav tohoto úseku již řadu stížností. „Silnice II/360 mezi Trnavou a Rudíkovem je ve špatném technickém stavu,“ přiznala mluvčí kraje Eva Neuwirthová. „Modernizace této silnice figuruje dlouhodobě v investičních záměrech kraje. Postupně se dokončuje majetkoprávní příprava stavby. Kraj chce na modernizaci komunikace využít dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zatím ale nejsou známé podmínky čerpání dotací. Do té doby bude Krajská správa a údržba silnic Vysočiny provádět pravidelný a intenzivní monitoring stavu silnice v tomto úseku, stejně jako doposud,“ doplnila mluvčí.

Na Vysočině hledali budoucí modelky, přišly také dívky z Ukrajiny. Podívejte se

Ta už dříve Deníku sdělila, že na opravu celého úseku se podařilo získat stavební povolení už v minulém roce. „Předpokládalo se, že stavební práce zahájíme letos. Bohužel při přípravě akce se zatím nepodařilo uzavřít smlouvy se dvěma fyzickými osobami. Z toho důvodu se realizace přesouvá do roku 2023,“ uvedla Neuwirthová na jaře tohoto roku.