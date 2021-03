V minulých letech se za pomocí této kolonky z rozpočtu města zrekonstruovalo například hřiště v ulici Dolní, byl upravený vstup do úvozu na Klafaru nebo zřízeno nové pítko v atriu za obchodními domy na náměstí Republiky. „Byli jsme první vlaštovkou na Vysočině. Od začátku jsme se řídili snahou dát žďárským obyvatelům možnost zapojit se do vytváření prostředí, ve kterém sami žijí,“ nechala se slyšet žďárská místostarostka Romana Bělohlávková s tím, že místní obyvatelé sami nejlépe znají potřeby míst, v nichž se pohybují.

Ne vždy se ale radnici podaří slíbený záměr zrealizovat. Určité resty v tomto směru město stále ještě má. „Z minulých let nám zůstaly některé nezrealizované projekty. To se týká především rekonstrukce hřiště Polní a Lesní. A také chybí psí park, ten žďárským obyvatelům stále ještě dlužíme. Počítáme s realizací letos,“ přitakala Romana Bělohlávková.

S návrhem může přijít každý obyvatel města, který už splnil podmínku plnoletosti. Projekty se mohou týkat kterékoliv oblasti, musí být ale v souladu s územním plánem a s rozvojovou strategií města. „V roce 2020 participativní rozpočet vyhlášený nebyl a i letos se nad existencí participativního rozpočtu vznášel otazník. Rozhodli jsme se v tom ale pokračovat, i když jde o rok finančně náročný a nejistý,“ poznamenala Romana Bělohlávková.

V letošním roce město změnilo podmínky platné pro participativní rozpočet. „Reagujeme na zádrhely z minulých let. Participativní rozpočet teď bude vyhlašován jednou za dva roky s tím, že v prvním roce nasbíráme návrhy od občanů Žďáru. V následujícím roce dojde k jejich vyhodnocení. Bude vybráno dva až pět projektů,“ pokračovala Romana Bělohlávková.

Vítězné návrhy budou pak předloženy k veřejnému projednání a následnému hlasování. „Veřejné projednávání bude probíhat brzy na jaře a hlasování do 1. března. Do konce dubna bude vyhodnocený výsledek schválený radou města a ten bude následně zapracovaný do rozpočtu města. Tak, aby další rok mohlo dojít k realizaci vítězného návrhu,“ popsala Bělohlávková.

Pro letošek vyčlenil Žďár na participativní rozpočet šest set tisíc korun. Tyto prostředky mohou zaplatit jeden projekt nebo se mohou rozložit a zafinancovat realizaci několika návrhů.