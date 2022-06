Byla to velká sláva, když počátkem minulého měsíce v Okříškách na Třebíčsku stavaři dokončili práce na vile nedaleko hlavního nádraží. Z bývalého obecního úřadu nebo zdravotního střediska se stal dům se sedmi byty za čtrnáct milionů korun. Se zahájením výstavby bytů nových to však tak slavné není. Vysočina v tomto ohledu zažila v prvním čtvrtletí letošního roku rekordní propad.

Rekordy padají v Pelhřimově přes tři dekády. Podívejte se

NOVÉ VÝSTAVBY BYTŮ



* Počet zahájených staveb na první čtvrtletí roku 2022: 444 staveb.

* Nejvíce: Třebíč, 152 staveb.

* Nejméně: Žďársko a Jihlavsko, 63 staveb.

* Nejhlubší propad: Žďársko, minus 47,5 procenta.

* Nejvyšší skok: Havlíčkobrodsko, plus 48,3 procenta.

* Množství dokončených staveb: 486 bytů.

* Meziroční srovnání: plus 13,3 procenta.

Počet zahájených výstaveb oproti loňskému prvnímu čtvrtletí totiž poklesl o více než sedm procent. „Na Jihlavsku pokles činil téměř devět procent, na Třebíčsku deset,“ uvedl Vlastislav Valda z Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě. Absolutním rekordmanem se však stalo Žďársko. V okrese na severovýchodě Vysočiny se množství zahájených výstaveb propadlo o téměř padesát procent.

V mezikrajském srovnání byl vysočinský pokles bytové výstavby druhý nejhlubší. Hůře na tom byly pouze v Královéhradeckém kraji. Důvody se přímo nabízí: raketový nárůst cen energií i materiálů, v jejichž případě lze hovořit o desítkách procent. Stejně tak složitý proces získávání povolení ke stavbě. „Urychlit povolování nové bytové výstavby by proto mělo být v maximálním zájmu státu. Nejenže je řešením bytové krize, ale zároveň nasytí i státní rozpočet, který se nyní potýká s následky pandemie a války na Ukrajině," řekla pro ČTK výkonná ředitelka developerské firmy Central Group Michaela Tomášková.

Naopak v počtu dokončených bytů se Kraj Vysočina umístil za letošní první čtvrtletí na příčce nejvyšší. „Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až březnu téměř dosáhl čísla pět set a v meziročním srovnání se zvýšil zhruba o třináct procent. Vývoj v kraji tak výrazně předstihl celorepublikový trend, neboť v zemi se počet dokončených bytů nezvýšil ani o procento,“ doplnil Valda.

Oba trendy tedy přesně kopírují předpovědi odborníků z počátku letošního roku. Podle ekonoma Lukáše Kovandy statistika dokazuje pouze to, že byly dokončeny plánované a během pandemie mnohdy přerušované projekty. „V tomto čase se to naskládalo. Pokud ale tento trend nebude pokračovat dalších pět a více let, problémy s bydlením se nevyřeší,“ vysvětlil Kovanda.