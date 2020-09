„Jsem rodák z Vojnova Městce na Vysočině a jsem zde doma. Mám bohaté zkušenosti z celého světa, jsem slušný člověk a chci prostě věci změnit k lepšímu,“ dodává.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Naše země se propadá stále hlouběji ve srovnání s našimi sousedy. Nebyli jsme schopni vypořádat se se strašným dědictvím komunismu – jak morálním, tak ekonomickým. Naše malá města a vesnice jsou zanedbaná a odliv obyvatel, zejména z venkova, se nezastavil.

Co považujete za nejpalčivější problém Žďárska, a jak ho chcete pomoci řešit?

Žďársko se potýká, a pokud se nic nezmění, bude i nadále potýkat s nedostatkem kvalitních pracovních příležitostí a s důsledky hospodaření zemědělských konglomerátů. Na venkově se zavírají pošty, školy, obchody, hospody. Nejsou vytvořeny podmínky pro podporu a návrat malých a středních zemědělců a výrobní potenciál klesá. To chci změnit.

V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a to proto, že mám potřebnou odbornou kvalifikaci jako profesor na několika univerzitách – můj životopis najdete na kasaldosenatu.cz.

Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

Jsem zvyklý tvrdě pracovat, sportuji, dokáži zapnout i vypnout. Nevidím problém ve zvládnutí zátěže. Objektivně to nemohu posoudit – v Senátu jsem nikdy nebyl. Doufám ale, že mně tam voliči pošlou.

Máte nějaké životní krédo?

Ano, mám. Použiji volnou citaci jednoho z největších filozofů tohoto světa, Voltaira: „Nesouhlasím s tím co jste řekl, ale budu do posledního dechu hájit vaše právo to říct.“ Svobodu názoru a respekt pro všechny, kdo jej vyjadřují považuji za kořeny demokracie.