Daňkovice – U ministerstva vnitra napadl jeden z neúspěšných kupců proces prodeje areálu bývalého sanatoria na Buchtově kopci v katastru Daňkovic u Sněžného na Novoměstsku, kterého se už řadu let pokouší zbavit Kraj Vysočina.

Bývalé sanatorium na Buchtově kopci u Daňkovic na Novoměstsku. | Foto: Nemocnice Nové Město na Moravě/archiv

Tím se ale komplikuje prodej léčebny brněnské firmě Bantiko, kterou krajští zastupitelé na podzim vybrali z celkem pěti nabídek kupců, z nichž dvě byly finančně i právně zajištěné. Vítězná firma nabídla cenu 30,5 milionu korun s garancí kupní ceny ve čtyřech splátkách rozložených do konce roku 2019.

„Jeden ze zájemců o koupi předmětných nemovitostí se obrátil s podnětem na prošetření postupu Kraje Vysočina při prodeji areálu na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra. Tento odbor si vyžádal vyjádření Kraje Vysočina a kopie dokumentů. Vyjádření a požadované doklady byly odeslány. Zatím jsme o výsledcích šetření ministerstva neobdrželi žádnou zprávu, šetření pravděpodobně není ještě dokončeno,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Zatímco za pět let, co se kraj bývalou léčebnu snažil neúspěšně prodat, o ni nikdo neměl zájem, od loňského září se o ni „tahaly“ hned dvě společnosti. Vše nakonec skončilo tak, že krajští zastupitelé konkurz na prodej zrušili s tím, že se až do konání zasedání zastupitelstva mohou hlásit ještě další zájemci, čehož tři také využili.

Kraj nyní čeká na vyjádření ministerstva, zda bylo při prodeji postupováno přesně podle zákona, ale i nadále pokračují další kroky směřující k dokončení prodeje areálu na Buchtově kopci. „Kupní smlouva na nemovitosti byla v souladu s usnesením zastupitelstva Kraje Vysočina s vybraným zájemcem uzavřena, kupující zaplatil ve stanoveném termínu druhou splátku kupní ceny. Proces prodeje pozastaven nebyl, není k tomu žádný důvod,“ upřesnila mluvčí. Do konce minulého roku tak vítězný zájemce uhradil dvě splátky po pěti milionech korun.

Rozsáhlý komplex s lesoparkem, pěti pavilony a stovkami metrů účelových komunikací Kraj Vysočina prodával už od roku 2013. První cena byla stanovena na 50 milionů, postupně šlo už „jen“ o 18 milionů korun, které ale poslední nabídky opět převýšily. Sanatorium se zejména v 50. letech 20. století využívalo k léčbě tuberkulózy, později také plicních onemocnění a následně i jako léčebna dlouhodobě nemocných. Před uzavřením dlouhodobě ztrátového provozu na konci roku 2011 činil odhad investice do rekonstrukce zařízení, aby odpovídalo současným standardům, 250 milionů korun. I nyní ročně prázdný areál za nezbytnou údržbu „spolkne“ přes milion korun.

Řada lidí z okolí „nekonečný příběh“ prodeje kdysi vyhlášeného zdravotnického zařízení sleduje a komentuje celkem jednoznačně. „Je zvláštní, že léta to nikdo nechtěl, ale najednou se vyrojila spousta zájemců. Všichni jsme zvědaví, co s tím nový majitel nakonec udělá, pokud se to vůbec prodá. Levnější by spíš bylo ty budovy zbourat, než je rekonstruovat,“ poznamenal Pavel Nejedlý z nedalekého Sněžného.