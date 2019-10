„My jezdíme na výstavu každý rok. Máme doma spoustu zvířat, tak se sem chodíme inspirovat. Jen škoda, že letos organizátorům nepřeje počasí, je opravdu strašně škaredě,“ pohlédla na dešťové mraky nad sebou Anna Suchá.

Déšť spojený se studeným větrem se nelíbil zejména stánkařům, kteří kolemjdoucím nabízeli nejrůznější zboží. „Vítr všechno shazuje a od deště je to celé mokré, raději stánek sbalím,“ posteskla si jedna z prodavaček textilních výrobků.

Kdo mohl, zamířil raději do zastřešených prostor. Rodiny s dětmi si nenechaly ujít možnost navštívit tělocvičnu místní základní školy, kde se konal takzvaný králičí hop. „Ty králíky to strašně baví, je na nich vidět, jak jsou nadšení. Je to dokonalá podívaná,“ pochválila králičí sportovce Lucie Kotulová, která s pětiletou Bárou a sedmiletým Honzou přijela do Bohdalova z Poličky.

Také její děti byly z králíků, kteří před diváky předváděli co umí, nadšené. „Já bych chtěl taky králíka, zakrslého. Mamka už mi ho slibuje nějaký čas a teď, když uvidí, jak jsou králíci skvělí a co všechno se dají naučit, mi ho určitě konečně koupí,“ zadoufal Honzík Kotula.

Někdo se přijel do Bohdalova jen tak podívat, jiný zamířil na vyhlášenou chovatelskou výstavu cíleně. „Já jsem si přijel koupit králíka, chci si rozšířit chov. Zatím se jen rozhlížím a vybírám, je opravdu z čeho,“ poznamenal Jakub Kamenský ze Žďáru nad Sázavou.

Mezi návštěvníky se občas objevili i ti, kteří s chovatelstvím ani se zvířaty nemají vůbec nic společného. „My bydlíme v Tišnově v paneláku, o výstavě v Bohdalově nám řekl známý. Vzali jsme sem děti, některé z vystavených zvířat znají jen z televize. Doma nemáme nic, ani křečka. Ale přemýšleli jsme nad tím, že dětem časem něco pořídíme. Ony vůbec nevědí, že s chovem je spojena spousta práce. Že je sice krásné, že má člověk něco na pomazlení, ale že se o to musí také starat. Z výstavy jsou děti zatím nadšené, berou ji jako takovou trochu jinou zoologickou zahradu. Ale ještě jsme neobešli všechno. Budou určitě plné zážitků,“ nechali se slyšet manželé Ivana a Pavel Syslovi z Tišnova.

Do Bohdalova vzali své dva potomky, aby jim alespoň trochu pomohli proniknout do tajů světa zvířat. „Jen škoda, že je taková zima, sluníčko by určitě bylo příjemnější. Jsme sice navlečení a děti mají dokonce i rukavice, ale moc to nepomáhá,“ dodali.