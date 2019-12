I tímto vlakem totiž budou brněnští skauti rozvážet plamínek zažehnutý v betlémské jeskyni po republice. Na žďárské nádraží se pro něj již tradičně vypraví tamní old skauti, kteří si u vlaku připálí svoje svíčky. Světlo pak putuje do kostela svatého Prokopa a baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

Podle kapitána přístavu žďárských vodních skautů Racek Petra Bednáře žďárští skauti Betlémské světlo roznášejí už od roku 1991. „Uchovává se v kostelech a old skauti ho v posledních letech nosí také do recepce městského úřadu a do Květinky ve Veselské ulici,“ připomněl Petr Bednář.

Tradice rozvážení světla vznikla v roce 1986 v Rakousku. U nás se tento zvyk začal šířit v roce 1989, první Betlémské světlo přivezli do Československa čeští exiloví skauti. Plamen se z jeskyně v Betlémě každoročně letecky přesouvá do Rakouska, aby byl poté tamními skauty předán čekajícím skautským delegacím z celé Evropy.