Po komunikaci z Nového Veselí do Matějova a Rosičky, která je uzavřená kvůli opravě povrchů, budou už v příštím týdnu jezdit auta všech složek integrovaného záchranného systému. A volný průjezd budou mít i autobusy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

„Děláme všechno pro to, aby tam co nejdříve mohly jezdit sanitky, hasičské vozy i autobusy. Ty tam už pustíme. Snad nám to nepřekazí počasí,“ uvedl šéf Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid.