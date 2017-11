Případů černého kašle je třikrát více než vloni

Žďársko – Počet případů nakažlivého infekčního onemocnění – černého kašle – je letos na Žďársku třikrát větší, než tomu bylo v loňském roce. Nejhorší situace je na Jimramovsku.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

„Vloni jsme evidovali jedenáct případů černého kašle. V letošním roce už máme nahlášeno třiatřicet případů. Ještě není konec roku, ale předpokládáme, že to číslo už více nenaroste. Od léta do podzimu byl zvýšený výskyt zaznamenán na Jimramovsku. Měli jsme nahlášeny i rodinné výskyty, v loňském roce to byly pouze sporadické případy,“ potvrdila nárůst obětí nakažlivého onemocnění Renée Mašová z protiepidemického oddělení územního pracoviště Krajské hygienické stanice ve Žďáře nad Sázavou.

Nebezpečné je toto onemocnění zejména pro starší lidi nebo novorozence. V závažných případech může končit dokonce smrtí. „Občas nějaký výskyt je. Teď už jsme ale delší dobu naštěstí černý kašel u dětí nezaznamenali,“ podotkl okresní zástupce pediatrů Libor Beneš.

Poněkud jiná situace je ovšem u dospělých pacientů. „Mám tady nyní sedm lidí, kteří se léčí s černým kašlem. Jeden pán si to dovezl z Chorvatska. Někteří pacienti jsou z oblasti Jimramovska, další z Bohdalecka,“ uvedl praktický lékař z Nového Města na Moravě Pavel Pávek.

Jediným účinným opatřením proti výskytu této nakažlivé nemoci je očkování. „Bohužel rodičů, kteří odmítají nechat své děti očkovat, je čím dál tím více. Bojí se víc očkování než nemoci samotné. Většinou se nám rodiče podaří přesvědčit, ale je jen otázkou času, kdy na to nějaké dítě doplatí. Černý kašel začíná jako každé jiné nachlazení, a když se to nechá dojít až do stadia, kdy jsou poškozené dýchací cesty, pak už léčba nezabere. Je to velice nebezpečné, v mnohých případech i smrtelné,“ konstatoval Libor Beneš.

Očkovat by se ale neměly pouze malé děti. Lékaři stejný postup doporučují i dospělým pacientům. „Nárůst lidí s onemocněním černým kašlem je zejména důsledek toho, že u pacientů nad čtyřicet let věku klesá hladina účinných protilátek chránících organismus. U těchto pacientů doporučujeme přeočkování. Je to možné spojit i s přeočkováním proti tetanu, vakcína obsahuje účinné látky proti černému kašli, tetanu a záškrtu,“ vyjádřil se Pavel Pávek.

Nemoc, která se přenáší kapénkovou infekcí, je vysoce nakažlivá. „Typickým příznakem černého kašle je doslova kokrhavý kašel. U žen je jedním z příznaků této nemoci i neudržení moči. Toto onemocnění může trvat až šest měsíců. Jediná léčba je dlouhodobé podávání antibiotik,“ popsal Pavel Pávek.