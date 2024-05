Z Bystřicka do Brna přestal jezdit poslední přímý autobus. Linka s minibusem pro šestnáct cestujících končí po pár týdnech provozu. Nebyl o ni zájem.

Autobusová zastávka - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Nové přímé autobusové spojení z Bystřicka do Brna vydrželo v provozu jen několik týdnů a končí. O cestu minibusem do moravské metropole nebyl mezi cestujícími dostatečný zájem. Uvedl to Český rozhlas.

Nový minibus pro 16 pasažérů začal jezdit letos na jaře. Linka měla sice velký ohlas například na sociálních sítích, cestující však novou službu ve skutečnosti nevyužívali.

"Řidič a majitel v jedné osobě Pavel Trybula potřeboval, aby jezdil plný. Jenže v průměru vozil pět lidí a často ani ne po celé trase," uvedl Český rozhlas.

Linku z Bystřicka do Brna přestal v minulosti provozovat také Žďárský dopravce ZDAR a po něm i brněnský dopravní podnik. V současnosti tak přímé autobusové spojení Bystřicka s Brnem neexistuje. Lidé na cestě do jihomoravské metropole musejí využít jen spoje s přestupy.