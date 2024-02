Úspěšní v matematice i češtině jsou žáci hned tří škol ze Žďárska. Jednou z nich je Základní škola ve Školní ulici ve Velkém Meziříčí . Ředitel Petr Blažek zdůraznil, že žáci mají více hodin matematiky a češtiny, než je povinné minimum vzdělávacího programu. „Už to, že jsou hodiny posílené, dá prostor látku lépe probrat. A do toho samozřejmě máme i kroužky. Ty už jsou placené,“ řekl ředitel s tím, že investice se vyplatí.

Dodal, že takový kroužek vyjde na sto korun za měsíc. „Přípravu využívá hodně dětí. A skutečně to pomáhá. Dostanou velkou podporu navíc. Využívali jsme i pocovidové doučování od státu. Do toho se někteří žáci věnují olympiádám. Když se děti snaží, tak uspějí. Možností, které mohou využít, je hodně,“ vyjmenoval.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Mezi další školy, které se umístily mezi nejlepšími pěti v matematice i češtině, jsou základní škola Komenského 2 ze Žďáru nad Sázavou a Základní škola v Radostíně nad Oslavou. Na předních příčkách se však neumisťují jen velká města. Dobře si vedou také žáci z menších míst.

O velkou pozitivní motivaci se snaží v Osové Bítýšce. Obec má zhruba devět set obyvatel, do školy přitom chodí tři sta žáků. Ti při přijímačkách zabodovali především v češtině. Podle ředitele Milana Malého se směr, kterým se škola vydává, vyplácí. „Nepamatuji si, kdy naposledy jsme dali dvojku z chování. Snažíme se všec řešit, včetně hendikepů. A stejný přístup máme i s výukou. Od první třídy se snažíme děti k učení motivovat. Ty se tomu pak věnují i samy a rády,“ přiblížil.

Nejúspěšnější školy Žďárska podle průměrného výsledku testu z češtiny: Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace: 65,79 %

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška: 64,35 %

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace: 63,43 %

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace: 62,82 %

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 61,22%

Pro deváťáky vedou v Osové Bítýšce bezplatné kurzy k přijímačkám. „Je to pro ně spíše doplněk. Aktivit, kde se mohou zlepšovat, mají mnohem víc. A když se děti podaří motivovat, jde to samo. Máme tu pro ně připravené příjemné prostředí. A že se to daří, snad ukazuje fakt, že v obci s devíti sty obyvateli máme tři sta dětí. Hodně k nám totiž dojíždí i z okolí,“ doplnil Malý.