„Běh se měl konat poslední víkend v květnu, ale když jsme zjistili, že není jisté že přijde rozvolnění, rozhodli jsme se běh zrušit,“ vysvětlil starosta s tím, že zrušení závodu pořadatele mrzí, protože stejná situace byla už loni.

Zato přibyslavská svatojánská pouť, která se koná koncem června, má velkou šanci, přesto že sousední město Žďár velkou květnovou pouť zrušilo. „Přípravu pouti jsme nezrušili, pokračujeme v ní i nadále. Kdyby se pouť přece jen nekonala, vyhlásíme to v polovině června,“ dodal starosta. Zájem pořádat přibyslavskou pouť měly dvě společnosti. Podle starosty nabídly obě dvě úplně stejnou cenu za pronájem Bechyňova náměstí. „Nakonec jedna společnost odstoupila, takže pouťové atrakce přiveze do města ta samá rodina, která pouť pořádá již delší dobu,“ upřesnil. Na pouti ale budou platit přísná hygienická pravidla. Mezi stánky široké rozestupy, dezinfekci budou mít stánkaři k dispozici. Svatojánská pouť se na rozdíl od květnového běhu konala v Přibyslavi i loni. „A to zcela bez problémů,“ zdůraznil starosta.