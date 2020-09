Snaha holek ze spolku FreeRunHelps byla odměněna. Peníze se podařilo získat a obě holčičky si už užívají společnost čtyřnohého přítele. „V červenci jsme uzavřely období, kde jsme vybíraly částku, která zbývala k dorovnání 250 tisíc korun na koupi asistenčního psa Besta pro autistická dvojčátka Leu a Zoe. Z naší strany se díky charitativnímu závodu FreeRun20, projektu Vyzvi se! a finančních darů podařilo vybrat 178 871 korun,“ informovala Pavla Roháčková ze spolku FreeRunHelps.

„Díky projektu Donio jsme zajistily částku 6 800 korun. Zbytek uhradila Psí asistence svojí sbírkou a firma tatínka holčiček,“ pokračovala.

Pejsek Best už s holčičkami tráví dny i noci. „Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na vybrané částce na našeho Bestíka. Díky vám k nám do rodiny přibyl nejen asistenční pes, ale přítel a parťák, pes se srdcem na správném místě, ten, co nikdy nezradí a vždy pochopí,“ vzkázala dárcům maminka holčiček Veronika Juránková.