Kvůli alkoholu si Petr sáhl na dno. Ve Žďáře založil klub anonymních alkoholiků

/PŘÍBĚH/ Měl jsem pocit, že pro mě neexistuje naděje. Měl jsem pocit, že můj život už nemůže vypadat jako dřív. Tak Petr ze Žďárska popisuje nejkritičtější chvíle svého života. Dvacet let se potýkal se závislostí na alkoholu. Tu nakonec navzdory překážkám překonal. A to i díky pomoci klubu anonymních alkoholiků. Loni pak pomohl takový klub ve Žďáře založit, aby i on předal své zkušenosti dál a pomohl lidem, kteří bojují se stejnými démony.

Petr Deníku prozradil svůj příběh a jak se ze závislosti dostal. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

„Chci, aby moje zkušenost měla smysl. Když jsem dostal pomoc zvenku, tak bych ji chtěl předat dál. Abych jen neřekl děkuji a na shledanou,“ vypráví Petr. Deník jeho celé jméno zná, ale aby zůstal smysl anonymních alkoholiků zachován, tak v textu nebude jeho příjmení uvedeno. Petr se Deníku ohledně své cesty na dno i následnému vyléčení otevřel. Anonymní alkoholici ve Žďáře:

Den: Čtvrtek

Čas: 17.00

Adresa: Husova 10, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

Telefon: Petr: 775 187 155, Luboš: 603 216 297

E-mail: zdar@aamail.cz S větším pití alkoholu začal už v dospívání. „Začal jsem alkohol objevovat a zkoumal jsem, jak funguje. Nebýval jsem v dospívání úplně průbojný člověk, tak mi to pomáhalo odstranit zábrany. Nemíval jsem pocity, že by se něco měnilo a že je něco špatně,“ vzpomíná, co ho přivedlo na šikmou plochu. Zpočátku si ani nepřipouštěl, že by mohl mít problém. „Závislost postupovala nenápadně. Jenže se to postupně zhoršovalo. Nakonec jsem úplně ztratil kontrolu. Stačilo si dát jediný doušek, aby mě pití ovládlo. Rozum ani vůle nefungovaly,“ popisuje muž, kterému se podařilo závislosti před deseti lety zbavit. Od té doby je střízlivý. Problémy v práci i rodině Kvůli alkoholismu měl problémy v práci i rodině. „Všechno tohle jsem poškozoval. Začal jsem být nespolehlivý. Nedokázal jsem ani chodit do práce, zvyšovala se mi absence. Společensky i vztahově jsem taky fungoval čím dál méně. Pro blízké je navíc soužití s alkoholikem obrovská psychická zátěž. Zažili se mnou spoustu problémů,“ nevyhýbá se zodpovědnosti. Po překonání závislosti však získal novou práci, na kterou by si podle svých slov v minulosti netroufl. Petr zkusil terapii s psycholožkou, psychiatra i ústavní léčbu. Všechno ho posunulo o krůček dál k vyléčení, ale vyhráno ještě neměl. „Ve skrytu duše člověk stále doufá, že dokáže kontrolovaně pít. Jenže takové pokusy končí pořád stejně neúspěšně. U alkoholika to není nemožné. K alkoholu jsem se v minulosti i vrátil po tři čtvrtě roce, kdy jsem byl střízlivý,“ upozorňuje. Dodává, že nakonec zkusil i klub anonymních alkoholiků ve Svitavách. „Tam jsem skutečně zjistil, že na to nejsem sám. Příběhy ostatních mi pomohly,“ přibližuje. Problémy jako v Jihlavě? Ve Žďáře přitahuje pozornost noclehárna pro muže Petr zdůrazňuje, že jednotlivé lidské osudy jsou odlišné a že nejde jednotlivé příběhy srovnávat. „Nejde někomu vnucovat rady a svou cestu. Přesto jsou některé body u závislých podobné. Trvá, než si člověk přizná, že má problém. Stejně tak trvá, než to začne řešit. Největší překážka je člověk sám,“ přiznává s tím, že zažíval to samé. I proto vloni ve Žďáře pomohl klub anonymních alkoholiků vytvořit. „Za svůj život jsem v nich potkal stovky lidí. Žďár je poměrně velké město, takže by to mohlo i tady pomoci více lidem se závislostí. Mohou přijít i blízcí těch, které alkohol trápí,“ předesílá Petr nadějně.

