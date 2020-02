Z práce domů se v loňském roce na Vysočině nevrátilo sedm lidí. Všichni bohužel zemřeli při výkonu svého povolání. Dalších šedesát lidí utrpělo v zaměstnání závažná zranění. Celkem pak inspektoři na bezpečnost práce museli řešit v celém kraji přes dva a půl tisíce případů. Na následky pracovních úrazů zemřelo na Vysočině za posledních šest let už devětatřicet lidí. Nejvíc v roce 2014. Smutnou statistiku deseti úmrtí tehdy ovlivnila tragédie ve Vilémově na Havlíčkobrodsku, kde se v září téhož roku zřítil most na šest dělníků. Čtyři z nich na místě zemřeli. Kriminalisté obvinili celkem deset lidí z obecného ohrožení z nedbalosti. Kauzu dodnes řeší Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Tragédie ve Vilémově navíc potvrzuje to, že stavebnictví patří dlouhodobě mezi nejrizikovější profese vůbec a Vysočina není výjimkou.

„Z pohledu pracovních úrazů je to kromě stavebnictví ještě zemědělství. K nejrizikovějším činnostem na staveništích patří práce ve výškách a zemní práce. V zemědělství pak dochází k vážným případům jednak z důvodu nízké míry zkušeností zaměstnanců s chováním zvířat, ale také podceněním rizika a rutinním přístupem k práci u zkušených zaměstnanců,“ vysvětlil pro Deník mluvčí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Richard Kolibač.

Tragické následky měl loni například úraz dělníka ve Ždírec nad Doubravou na Havlíčkobrodsku, jemuž spadly tři prkna z balíku nařezaného řeziva. Když chtěl materiál narovnat zpět na balík, dal se do pohybu paketovací stůl, na kterém poškozený stál a ten mu při pohybu způsobil zranění, kterým nakonec podlehl. V Přibyslavicích na Třebíčsku zemřel muž po převrácení stroje při úklidu staveniště a odvozu přebytečného materiálu. Ve Věstíně na Žďársku při vyvážení oplachové vody cisternou došlo k zachycení oděvu zaměstnance a namotání části těla na kardanovou hřídel spojující traktor s cisternou. V jiném případě zemřel v Pelhřimově řidič pod koly nákladního auta, které zapomněl zabrzdit. Jinde zemřel pokrývač po pádu z desetimetrové výšky. Jako pracovní úrazy řešili inspektoři na Vysočině i dvě dopravní nehody na dálnici D1. U Humpolce například zemřel řidič poté, co dostal smyk, narazil do svodidel a následně do odstaveného nákladního návěsu.

Pracovní úrazy podle inspektorů mimo jiné souvisí se špatnou kvalifikací zaměstnanců včetně těch agenturních.

„Souvisí to s enormní poptávkou po pracovních silách. Důsledkem toho jsou pouze zaměstnanci s výrazně horšími kvalifikačními požadavky než v předchozích letech,“ upozorňuje Kolibáč.

Podle něj mají právě tyto okolnosti zásadní vliv na vznik závažných pracovních úrazů včetně těch smrtelných.

Pracovní úrazy na Vysočině 2014 2015 2016 2017 2018 2019 smrtelné 10 6 3 7 6 7 závažné 43 40 30 36 64 60 ostatní 2 453 2 498 2 866 2 838 2 698 2 537

Zdroj: Státní úřad inspekce práce