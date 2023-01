Končící prezident Zeman na Vysočině: dovolená v člunu nebo za kniplem letadla

V obci Zhořelec na Pelhřimovsku dali Zemanovi dokonce 83,56 procenta hlasů. Drahoš dostal jen 16, 44 procenta hlasů. Starosta Zhořelce František Hovorka výsledky komentovat nechce. Ani tipovat, kdo zvítězí letos. V samotném Pelhřimově ale dominoval Jiří Drahoš s 53,31 procenty hlasů. Miloš Zeman získal jen 46,69 procenta.

Na Havlíčkobrodsku dala většina voličů přednost Miloši Zemanovi. Dostal od nich 56,11 procenta hlasů. Rychle byly sečteny volební výsledky v Dlouhé Vsi. Miloš Zeman získal přes 62 procent hlasů, za ním Jiří Drahoš dostal jen něco přes 37 procent. „Není na tom nic překvapivého, dalo se to čekat, výsledek kopíruje situaci v celé republice,“ komentovala tehdy výsledek voleb tamní starostka Ludmila Němcová. Co se týče výsledků letošních prezidentských voleb, tam tipovat nechtěla. „Je to bez komentáře,“ řekla Deníku.

Drahoš vyhrál ve Ždírci a Telči

Vítězné tažení Miloše Zemana ale narušila obec Ždírec na Havlíčkobrodsku. Jiří Drahoš získal 56,84 procenta, Miloš Zeman jen 43,16 procenta. Podle voliče Pavla Dobrovolného ze Ždírce výsledky voleb hodně záleží na tom, jací lidé s jakým názorem ve vsi žijí. „Já budu volit tentokrát Andreje Babiše a doufám, že vyhraje první i druhé kolo. S Babišem nemám problém. Je to kandidát od kterého vím, co mohu čekat. Ostatní jsou pro mě neznámí lidé, kteří nemají šanci. Nevím, co se z nich vyklube,“ řekl Dobrovolný.

Miloš Zeman dominoval prezidentským volbám i na Žďársku. Bodoval výrazně v menších obcích. V obci Zadní Zhořelec získal 73,81 procenta hlasů. Ve Žďáře nad Sázavou získal Zeman přes 53 procent hlasů. Místostarosta Žďáru Jaroslav Hedvičák výsledky starých voleb komentovat nechtěl a tipovat vítěze voleb letošních si zatím netroufl. „Myslím, že to bude hodně napínavý souboj. Uvidíme, jak dopadne,“ poznamenal místostarosta.

Jak Vysočina sponzoruje prezidentské kandidáty: Nerudová má z Humpolce milion

Miloš Zeman zvítězil i na Jihlavsku. Získal přes 52 procent hlasů. V samotné Jihlavě to bylo víc než 51,01 procenta. Jiří Drahoš zůstal za ním s výsledkem 48,99 procenta hlasů. Pro současného hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka byl tehdejší výsledek zklamáním. „Já volil jako budoucího prezidenta Pavla Fišera. Pro mě to byl kandidát číslo jedna. Schopný politik, poradce Václava Havla. Takže i v letošních volbách mu dám hlas,“ zdůraznil hejtman s tím, že vítězství Miloše Zemana na pozici prezidenta nebyla pro Česko nejšťastnější volba. „Nechci být kritik odcházejícího prezidenta, ale svým chováním, jednání a vystupováním nešel někdy národu příkladem,“ netajil se názorem hejtman.

Vítězem voleb v Telči na Jihlavsku se ale nestal Miloš Zeman se 44,69 procenta, nýbrž Jiří Drahoš s výsledkem 55,31 procenta hlasů. Právě Drahošovi dal hlas současný místostarosta Telče Pavel Komín. „Volil jsem Jiřího Drahoše. Mrzí mě, že nakonec nevyhrál. V letošních volbách dám proto hlas Danuši Nerudové,“ sdělil telčský místostarosta.

Přímá volba

Podle profesora politologie Lubomíra Kopečka byla přímá volba prezidenta zásadní zlom ve volebním systému. „S přímou volbou jsme se vmanévrovali do situace, kdy jsou prezidentští kandidáti v podstatě nucení nabízet poměrně vyhraněný politický program a věci, které prezident mnohdy splnit nemůže. Typicky je to vidět na kampani Andreje Babiše a jeho sliby v oblasti ekonomiky. Tam prezident nemá žádné pravomoci, jimiž by to mohl přímo ovlivňovat neřkuli řídit,“ sdělil politolog Kopeček. Podle dalšího politologa Miloše Lebedy je naopak přímá volba prezidenta špatná, protože rozděluje společnost.