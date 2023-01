S výsledky prvního kola je starosta spokojený. „V první řadě je potěšující ta účast, plus to, že volby jsou demokratické a docela nevyhrocené. Je to pobídka pro druhé kolo. Já jsem v tom prvním kole volil generála Pavla a preferenci nehodlám změnit. Každopádně kandidáty hodnotit nebudu a budu respektovat jiné volby,“ prozradil starosta.

Podrobné výsledky prezidentských voleb ve Žďáře najdete ZDE:

První sečtenou obcí v okrese byly Račice. První místo tam obsadil Pavel, druhá skončila Danuše Nerudová, která do druhého kola nepostoupila. Třetí pozice pak patřila Babišovi, kterého ho doplnil ještě Pavel Fischer „Odráží to náladu, která u nás převládá. Jsme malá vesnička, takže jsme to měli sečtené opravdu rychle. Celkem mohlo možnost volby využít čtyřiatřicet voličů. Za sebe řeknu, že bych se vůbec nezlobil, kdyby celostátní výsledky dopadly stejně jako u nás,“ okomentoval starosta čtyřicetihlavé obce Jan Jež.

ON-LINE: Pavel vyhrál první kolo prezidentské volby. O Hrad se utká s Babišem

Ne všichni se však rozhodli k volbám přijít. „Ve druhém kole stejně jako v tom prvním k volbám nepůjdu. Myslím, že kdyby opravdu mohly něco změnit, dávno by byly zakázané. Navíc souzním s názorem spisovatele Edgara Allana Poea. Ten říká, že názor většiny lidí je vždy špatný, protože většina lidí je hloupá. A na průběhu voleb ani jejich výsledcích mě nepřekvapilo nic. Jsou přímo úměrné marketingu jednotlivých kandidátů a jejich mediálním obrazům,“ řekl svůj názor spisovatel ze Žďárska Jan Opatřil.

Výsledky 1. kola prezidentských voleb na Žďársku:

1. Andrej Babiš 32,99 % (22 409 hlasů)

2. Petr Pavel 31,95 % (21 702 hlasů)

3. Danuše Nerudová 15,84 % (10 762 hlasů)

4. Pavel Fischer 10,33 % (7 020 hlasů)

5. Jaroslav Bašta 3,92 % (2 664 hlasů)

6. Marek Hilšer 2,92 % (1 988 hlasů)

7. Karel Diviš 1,39 % (944 hlasů)

8. Tomáš Zima 0,61 % (418 hlasů)

Volební účast – 71,94 %