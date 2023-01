S převahou vyhrál Petr Pavel v Novém Městě na Moravě. Získal téměř šedesát čtyři procent. „Volby dopadly tak, jak se dalo očekávat. Odpovídají průzkumům. Kampaň přitom byla tvrdá. Občas to vypadalo, jako by se mělo rozhodovat o tom, jestli by měla být válka,“ uvedl starosta žďárského města a předseda ČSSD Michal Šmarda.

Na Vysočině přišly k volbám tři čtvrtiny voličů, za prezidenta lidé chtěli Pavla

Ten na druhém kole přesto našel jednu pozitivní věc. „Jsem rád, že se nepotvrdilo rozdělení společnosti na města a vesnice. Republika volila jednolitě. Těší mě, že i u nás to dopadlo stejně,“ dodal Šmarda.

Podrobné výsledky druhého kola prezidentských voleb ve Žďáře nad Sázavou najdete ZDE.

Druhé kolo prezidentských voleb na Žďársku:



Volební účast: 74,72 %

Petr Pavel získal 60,11 % (41 643 hlasů)

Andrej Babiš získal 39,89 % (27 639 hlasů)

Jednou z nejrychleji sečtených obcí Žďárska byla Horní Radslavice. Také tam zvítězil generál ve výslužbě, když mu důvěru dalo třiačtyřicet voličů z osmapadesáti. Volební účast překonala v obci osmdesát procent. „Jsme malá vesnice, takže výsledky jsme sečetli rychle. A už podle prvního kola se dalo odhadnout, jak dopadne to druhé. Já jsem s spokojený s tím, že tu výhra byla dominantní. Teď jsem rád, že se život vrátí do normálních kolejí a budeme se moci věnovat běžným starostem,“ popsal starosta Tomáš Uchytil. A doplnil, jaká má od nového prezidenta očekávání. „Měl by více komunikovat s novináři a funkce prezidenta by měla být transparentnější,“ uvedl Uchytil.