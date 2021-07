Jeho novým domovem se stane Kamenice na Jihlavsku. „Budu se stěhovat už poosmé, takže nějaké obavy nemám. Jen za ty tři roky, co jsem byl ve Znojmě, jsem už věděl, za kým zajít, když potřebuji něco opravit. V Kamenici mě čeká drobná rekonstrukce fary a malování a kontakty si tam teprve budu muset vytvořit,“ přemítal Bublan.

Jak se ale zdá, nebude to nic složitého. „Se všemi faráři jsme měli velice dobré vztahy a jak my jako obec, tak dobrovolníci jsme se jim vždy snažili maximálně pomáhat. Věřím, že i v tomto případě to bude stejné,“ usmála se kamenická starostka Eva Jelenová. „A stejně tak doufám, že se náš stávající pan farář bude mít v novém působišti stejně dobře jako tady u nás,“ dodala.

Ačkoliv Znojmo přirostlo Pavlovi Bublanovi k srdci, pravidelné přesuny mu ale podle jeho slov nevadí. „Lidé se mě na to často ptají. Nemohu říct, že bych odcházel s nadšením, ale beru to tak, jak to je. Už když jsem studoval kněžství, tak jsem počítal, že nebudu jen na jednom místě,“ komentoval Bublan.

Stěhování čeká i Romana Strossu, který spravuje nedalekou farnost v Batelově a Dolní Cerekvi. Poslední mši svatou bude sloužit v neděli prvního srpna. I on vše bere tak, jak je. „Nevadí mi to,“ přidal se Strossa, kterého nahradí otec Stanislav Váša.

Oproti tomu věřící si při přesunu „svého“ faráře leckdy postesknou. „Jsem vázaná na osobnosti. Vždy mě zamrzí, když odchází někdo, koho jsem měla ráda,“ potvrdila Michaela Doležalová z Havlíčkova Brodu.

Specifická Vysočina

V Kraji Vysočina dojde, nebo už došlo, hned k několika přesunům. Vysočina je však poněkud specifická. „Dělí“ se o ni totiž tři diecéze – Českobudějovická, Královéhradecká a Brněnská. A každá to má nastavené trochu jinak.

Například v rámci českobudějovické diecéze se v červenci změny týkaly osmi kněží. „Například Jaroslaw Zygmunt odešel z Horní Cerekve do Sušice. Jeho post připadl Martinu Bráchovi, který doteď působil v Pelhřimově. Na místo pelhřimovské vikáře pak nastoupil František Žák, který sem přešel z jižních Čech,“ uvedl mluvčí diecéze Petr Samec pár příkladů.

To brněnskou diecézi do konce léta ještě pár přesunů čeká. „Bývají zpravidla během prázdnin, když jsou po svěcení uváděni do služby noví kněží a jáhni,“ doplnila mluvčí Brněnské diecéze Martina Jandlová.

Naopak v severní části kraje, která patří pod Královéhradeckou diecézi, přesuny neplánují. „Jestli do konce roku dojde k nějaké změně, tak možná v jedné farnosti. To však není ještě definitivní,“ potvrdil mluvčí Pavel Sršeň.

Ke změnám kněžích dochází především podle potřeby obsazenosti jednotlivých farností. Jejich nejčastějším důvodem je věk, zdravotní stav či velikost farnosti. Svou roli hraje ale i fakt, aby si někde příliš nezvykli. Například v brněnské diecézi je zvyk měnit působiště po pěti až sedmi letech.

„Tak jako apoštolové nezůstávali na jednom místě, i kněží jsou posíláni jinam. Má to samozřejmě své pro i proti. Jako výhodu je možné uvést rozdílnou spiritualitu každého kněze, každý osloví jinou vrstvu věřících a právě střídání napomáhá k ‚provzdušnění farnosti‘. Nevýhodou je ‚lidská usedlost‘. Jsme lidé, na někoho si zvykneme a těžko se nám to mění,“ uzavřel páter Petr Šikula při svém zamyšlení na webu katolik.cz.