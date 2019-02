Vysočina – I když vypadá letošní zima pro milovníky lyží a snowboardů zatím velmi slibně, ne všichni provozovatelé sjezdovek mají důvod k radosti. Například v Novém Jimramově nebo ve Svratce se lyžaři na svah ještě vůbec nedostali.

„Jezdím rád na sjezdovku do Nového Jimramova. Je to tam takové rodinné, příjemná obsluha a lyžování si tam vždycky opravdu užiju. Letos je to tam ale nějaké prokleté, pořád čekám, kdy se vlek rozjede a stále nic. Asi se budu muset vydat jinam,“ postěžoval si Pavel Doležal ze Žďáru nad Sázavou.

Slovo „prokleté“ není daleko od pravdy. Sami provozovatelé jsou z letošní zimní sezony poněkud rozčarovaní. „Máme rozbité čerpadlo a nemůžeme zasněžovat. Bez toho to nejde. I když sníh padá, potřebujeme aspoň sedmdesáticentimetrový podklad z technického sněhu a ten nám chybí. Jsme mimo hru,“ povzdechl si Petr Chlubna ze sjezdovky v Novém Jimramově na Novoměstsku.

Podobně jsou na tom i v nedaleké Svratce. Ani tam není sjezdovka ještě připravená natolik kvalitně, aby se mohlo začít okamžitě lyžovat. „Dalo by se to udělat i na přírodním sněhu, ale lyžaři už jsou dnes moc nároční. Mohlo by se stát, že si tam někdo třeba odře lyže a nebude se mu to líbit. Dnešní svahy musí být naprosto profesionálně připravené. Já už devatenáct let připravuji sjezdovky jak v Novém Jimramově, tak ve Svratce a za tu dobu se na přírodním sněhu jezdilo jen jednu jedinou sezonu,“ pokračoval Petr Chlubna, který současně doufá, že alespoň skiareál Svratka půjde časem upravit natolik, aby se na sjezdovce mohli objevit první lyžaři.

„Letošek zatím nabízí nejkrásnější lyžování za posledních deset let a my se toho zatím bohužel nemůžeme zúčastnit,“ poznamenal Petr Chlubna.

Naopak sjezdovka v Dalečíně na Bystřicku, která doposud taktéž stagnovala, se nyní snaží ztrátu dohnat a od pátku nabízí své služby lyžařům. Zato v Karasíně ve stejném regionu tento rok nejedou a možná ani nepojedou. „Letos nejezdíme a nepředpokládáme, že budeme. Na začátku sezony jsme neměli dost vody a tím pádem se všechno zkomplikovalo. Diskvalifikoval nás prostě nedostatek vody,“ vysvětlil situaci Libor Jedlička z Karasína.

Podobnou situaci zažívají také na Čeřínku na Jihlavsku. Tam nemá pro změnu sjezdovku kdo provozovat, majitel areálu už od listopadu marně hledá někoho, kdo by se o lyžování chtivé zájemce postaral.