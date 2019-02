Nové Město na Moravě - Na 26. února bylo stanoveno datum slavnostního předání nedávno dostavěného pavilonu dětského oddělení v novoměstské nemocnici.

Ze stavby nového dětského oddělení. | Foto: archiv nemocnice

„Den poté nemocnice plánuje den otevřených dveří pro veřejnost. Bude to patrně jedna z mála příležitostí prohlédnout si většinu interiérů pavilonu včetně zázemí,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina, který byl investorem stavební akce za 71 603 186 korun bez DPH, Jitka Svatošová.

Poté bude následovat stěhování vybavení a techniky do nových prostorů. „Jako vhodný termín pro stěhování byl po zvážení všech okolností zvolen termín volnějších jarních prázdnin, to je v době od 4. do 9. března. Přípravné práce však už probíhají a směřují k tomu, aby ve finále samo přestěhování konkrétních ambulancí, které přijde na řadu jako první, trvalo den. V den „D“ bude fungovat jen jedna ambulance v budově nad dolní lékárnou. Stěhování lůžkové části bude časově navazovat,“ popsala Jitka Svatošová.

Budova dětského pavilonu bude disponovat celkem 33 lůžky, což je o pět více než dříve. V pavilonu, jehož výstavbě předcházela demolice staré budovy, kromě lůžkového oddělení najdou místo také odborné ambulance i zázemí pro děti a rodinný doprovod.

Mobilní vybavení pokojů a ambulancí není součástí nového objektu, a proto nemocnice již loni na jaře vyhlásila veřejnou sbírku. Na té je v současné době 1,76 milionu korun a na sbírkový účet 115-7096220287/0100 i do kasiček rozmístěných na různých místech žďárského okresu je možné přispívat i nadále.

Za to by měla být pořízena například také moderní polohovatelná lůžka pro děti v závažném stavu, po úrazech a operacích. „Pro komfort malých pacientů a jejich doprovodu je potřeba vybavit další prostory dětským nábytkem a dekoracemi. Dětské oddělení zajišťuje péči v okrese, kde žije přibližně 21,5 tisíce dětí. Z nich hospitalizujeme každý rok okolo 1 500 dětí, dalších tisíc osob projde lůžky dětského oddělení jako doprovod. Ročně se ve specializovaných ambulancích provede přes čtrnáct tisíc vyšetření malých pacientů,“ přiblížila mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.