Frekventovaná státní komunikace, která je hlavním silničním tahem ve směru na Havlíčkův Brod, je pro dopravu uzavřena již od začátku dubna. „Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu úplné uzavírky úseku do 31. října a krajský úřad mu vyhověl. To je poslední informace, kterou máme,“ informoval místostarosta Hamrů nad Sázavou Hubert Křesťan.

Od začátku listopadu by tak měla být silnice průjezdná. V celém rekonstruovaném úseku však bude platit rychlostní omezení na 50 kilometrů v hodině, a to nejpozději do 15. prosince, neboť v některých místech ještě budou probíhat dokončovací práce. Obousměrný provoz by v tomto období měl být zachován i při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je sníh či náledí.

Konce stavebních prací se už nemohou dočkat hamerští obyvatelé, protože rekonstrukce silnice procházející obcí se dotýká nejenom těch, kteří bydlí přímo u ní. „Nikdo není nadšený, že se uzavírka protáhla, a hlavně doufáme, že to do konce října stihnou. Jízda přes staveniště, kde je silnice odfrézovaná na několik stupňů, je opravdu adrenalin. Hlavně se těším, až zasypou všechny vykopané díry a budu moci zajet autem do vjezdu – teď třeba stojím u sousedů,“ poznamenala jedna z obyvatelek Hamrů, která si nepřála zveřejnit svoje jméno.

Někteří usedlíci vidí avizovaný konec stavebních prací skepticky. „Jsou ve skluzu, ale nevidím, že by se zvýšila produktivita práce. Hlavně ať už to ale dodělají. Opravit se ta silnice musela, to je každému jasné, ale hluku, prachu, zvýšení provozu v centru a komplikací s tím se někam dostat jsme si od dubna užili vrchovatě,“ dodal další z hamerských obyvatel.