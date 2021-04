Absolutně to nechápu. Přijde mi to jako další zbytečná buzerace na řidiče. Tak reagoval Marek David z Jihlavy na úpravu zákona, kterou schválili poslanci a podle níž musí řidiči od cyklistů při předjíždění dodržovat odstup nejméně metr a půl. A není sám, novinky se obávají i další řidiči z Vysočiny, kde jsou silnice mnohdy úzké a takový odstup si na nich lze udržet jen stěží.

Někteří raději využívají cyklostezky. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Rozpačití jsou z novinky i sami cyklisté. „Chápu, čeho tím opatřením chtějí docílit. Jestli se to ale povede, je věc druhá. Podle mého na nás bude většina řidičů ještě více naštvaná, protože za námi budou muset jet krokem mnohem déle. Rozumnější by podle mě bylo více investovat do nových cyklostezek, kam bychom se mohli uklidit a ‚nepřekážet‘ na silnici,“ svěřil se vášnivý cyklista Kamil Krejčí z Třebíčska.