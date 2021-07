Sestře se udělalo v noci špatně. Záchranka ji ošetřila, ale ráno jí bylo zase zle. Chtěla k doktorovi. Ten její má dovolenou. Trvalo nám půl dne, než jsme někoho našli. Bohužel jsou prázdniny, popsala svoji zkušenost Marie Klementová z Havlíčkova Brodu.

Letní omezení



* Havlíčkův Brod - 17 ambulancí, třeba kožní, diabetologická, chirurgická

* Pelhřimov - 18 ambulancí, například cévní, vodoléčba, onkologie

* Jihlava - všechny chirurgické ambulance, poradenství výživy, cvičení pro těhotné

* Nové Město na Moravě - 19 ambulancí, třeba klinický psycholog, ambulance bolesti

* Nemocnice Třebíč - Informace o provozu ambulancí na webu nemocnice



Prázdninový provoz zahájily nemocnice i soukromé ambulance v celém Kraji Vysočina. Pacienti, kteří se chystají na odborné vyšetření, by se měli podle lékařů předem informovat, zda je ambulance v provozu, kdo a kde je ošetří. V nemocnicích se přes léto plánuje jinak i počet operačních výkonů.

Lékařů specialistů je v nemocnicích málo, některé ambulance mají omezený provoz i během roku. Nyní se k tomu přidává doba letních dovolených a covid. „Prázdninový provoz ambulancí najdou pacienti na webu nemocnice. Seznam průběžně aktualizujeme,“ informovala mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo. Omezený provoz má třeba ambulance kožní, onkologie, chirurgie nebo gynekologie. „Chtěl jsem se objednat na cévní vyšetření a oni mě mohou vzít až v září,“ povzdechl si Pavel Domkář z Havlíčkova Brodu.

Situaci v nemocnici podle mluvčí Černo komplikuje i covid. „Žádného covidového pacienta v nemocnici sice nemáme, ale naši zdravotníci pracují stále v testovacím centru na parkovišti na Rozkošské. To nám odebírá síly,“ sdělila. Kromě toho v hlavní budově nemocnice probíhají stavební práce.

I mimo nemocnici je řada soukromých ambulancí zavřených nebo mají omezený provoz. „Do poloviny července jsem na dovolené. V létě ordinujeme pouze dopoledne,“ vzkázala pacientům alergoložka Miroslava Fischerová z Havlíčkova Brodu. Kdo ji v době dovolené zastupuje, neuvedla. Dovolenou mají i lékaři v Centru psychické pohody v Brodě. Ale ti se zastupují navzájem.

Letní provoz ambulancí. „Pod tímto odkazem najdou pacienti na webu v nemocnici Pelhřimov informace, která ambulance neordinuje,“ sdělila mluvčí Alexandra Knapová.

Momentálně je na seznamu skoro 20 ambulancí. Některé, jako cévní ambulance, jsou přes léto zavřené úplně. Jiné, jako onkologie, mají zvláštní provoz. I v Pelhřimově podle Knapové musí zdravotníci zvládat covidovou situaci. „Máme v provozu už dvě očkovací centra. Jedno v Máji a druhé jsme otevřeli v nemocnici pro děti,“ vysvětlila.

Mimo provoz celé léto

Přes prázdniny jsou mimo provoz v jihlavské nemocnici například všechny chirurgické odborné ambulance. „Poradenství zrušily na celé léto nutriční terapeutky. Některé ambulance jsou omezené částečně kvůli dovolené, jiné jsou mimo provoz celé léto,“ sdělila mluvčí Monika Zachrlová.

Kromě ambulancí dochází ke změnám také například u cvičení pro těhotné. To se během července a srpna nekoná. Veškeré aktuální informace najdou pacienti podle Zachrlové na webu v levém hlavním menu v sekci Ordinační hodiny ambulancí, kde jsou přesné informace o změnách.

Podle Jiřího Janů z vedení nemocnice v Novém Městě na Moravě se přes léto omezuje provoz jen ve velmi specializovaných ambulancích. „Pacienti, kteří do nich chodí pravidelně, už vědí, kdy jejich lékař neordinuje. Informace jsou i na webových stránkách. Nutné případy ošetří pohotovost,“ upřesnil doktor. Omezený provoz má v Novém Městě třeba nutriční ambulance, klinický psycholog nebo alergologie. I tady v nemocnici je v provozu očkovací centrum, kde zdravotníci pracují do konce srpna. Podobné je to s dovolenými a provozem ambulancí v nemocnici Třebíč.