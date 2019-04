„Přijela jsem spolu s Michalem Žárou, s nímž obvykle vystupuji, a s Ladou Ševčíkovou, která hrává v pražské komorní filharmonii. Měli jsme ve Žďáře dvoudenní vystoupení pro děti, snažíme se jim v pořadu nazvaném Ta naše písnička přiblížit lidovou hudební tvorbu. Podle reakcí si myslím, že se to dětem líbí stejně jako nám,“ vysvětlila důvod svého příjezdu z Prahy do Žďáru nad Sázavou Jana Rychterová.

„Ve Žďáře jsou velmi šikovné děti, zapojují se, zpívají a dokonce znají i mnohé hudební pojmy. To je pak pro každého muzikanta krásná práce,“ pochválila nejmenší žďárské obyvatele zpěvačka, která s tímto programem se svými kolegy jezdí po celé České republice.

Vysočina pro ni není tak úplně neznámá, koncertovala už ve Třech Studních nebo v Bystřici nad Pernštejnem. „A občas projíždíme Vysočinou i motocyklech. Sice jsme sem nikdy nejeli cíleně, ale pokaždé si cestu tímto překrásným krajem užívám,“ prozradila zpívající motorkářka.

Nově i s kapelou

V případě návštěvy Žďáru nad Sázavou si nemohla nechat ujít ani prohlídku kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. „Je to krásné místo s nádhernou atmosférou, i když jsme se právě strefili do doby oprav. Trochu nám bylo líto, že jsme o této památce na místě nenašli moc informací. Dojem nám malinko kazilo i to, že nám byla strašná zima. Připravila jsem se na avizovaných sedmadvacet stupňů, tolik ale ve Žďáře ani zdaleka nebylo. Takže jsem si musela půjčit mikinu a dokoupit teplé prádlo. A stejně mi byla zima. Vysočina je v tomto ohledu trochu zrádná a jenom Pražák není připraven,“ rozesmála se Jana Rychterová.

Zpěvačka tentokrát zavítala na Žďársko s písničkami pro děti. Její hlavní parketou jsou ovšem vlastní skladby pro dospělé. Donedávna hrála a zpívala většinou pouze s kytarou, v poslední době si ale na pomoc zve i kapelu. „Zpívám něco na pomezí šansonu, folku a blues. Hraji s báječnou kapelou ve složení housle Michal Žára, klavír Radim Linhart, bicí Eliška Vostrá a kontrabas Eva Šašinková. Díky našemu novému pianistovi jsou moje skladby už šmrncnuté i jazzem. Jde o mé autorské písničky, jsou většinou ze života. Veselé, smutné, radostné a také humorné. Já mám v písničkách humor ráda, takže když dám nějakou smutnou píseň, musím to honem napravit něčím lehce cynickým, třeba i malinko vražedným, ale skoro vždycky o lásce,“ prozradila zpěvačka.

Ovšem ani tvorba pro děti pro ni není žádnou novinkou, kterou by snad zakusila poprvé. Právě pro ně nazpívala dvě ze svých CD a je také moderátorkou rádia Junior. „Je to stanice českého rozhlasu pro děti. Jsme velmi moderní, jsme internetoví a digitální. Bohužel nemáme ty správné vlny, aby nás lidé slyšeli úplně všude, ale s překvapením zjišťuji, že si nás děti našly a poslouchají nás v chytrých mobilech, v televizi i v počítači,“ popsala své rádiové zaměstnání Jana Rychterová.