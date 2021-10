/FOTOGALERIE/ Místní o Rumunech, kteří k nám přijeli v květnu v pětačtyřicátém, často mluvili. A dodnes na ně vzpomínají. S některými z nich se spřátelili, říká jeden z kadovských obyvatel Jindřich Brázda.

Vojáci si v lese nad kadovem postavili dřevěnou kapličku. Tu po čase nahradil pravoslavný kříž. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Kadov byl jedním z míst, které osvobozovala rumunská armáda. „Okolo dvacáté hodiny v noci dorazili do vesnice první rumunští vojáci a krátce poté byl Kadov doslova zaplaven kolonami o několika tisících mužů. Jeden z transportů s sebou přivezl zraněného vojáka, kterému se z prostřeleného kotníku rozšířila do celého těla otrava krve. Zdravotníci jej ošetřovali v domě číslo 59, nešťastník ale do rána zemřel,“ připomíná den ukončení války v Kadově v knize Osvobození Žďárska její autor Ondřej Červený.