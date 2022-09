Pravda, kat tentokrát vyšel naprázdno, zato návštěvníci Historických slavností ve Velkém Meziříčí mají o zážitek více. Slavnosti se na velkomeziříčském zámku konají tuto sobotu a neděli a nesou se ve znamení Lacka z Kravař – pána zdejšího panství v první polovině 15. století a velkého podporovatele husitů. Své stany zde tedy rozbili kališníci, kteří si mají co vyřizovat s proradnými papeženci. Uctívači kalicha si s sebou vzali i děti, které výchovu v Husově učení rozhodně nezapřou. „Hrrrrrr na ně! A francouzský výpad! A teď se kryj!“ ozývá se co chvíli z tábora husitů, kde děti napodobují své rodiče.

Jeden z chlapců se představuje jako Arnošt, druhý jako Vilém, oba si k jménům přidávají i šlechtické přídomky z Rožmberka a z Lipé. „Já dělám hlavně napoleoniku, on renesanci. Ale gotika je taky fajn. Teď jsme husiti, to proti nám intrikoval Václav IV. Za chvilku tady bude bitva. Ale ne ta u Lipan, tu nám prohrál Prokop Holý. Tuhle vyhrajeme, ale nám bohužel řekli, že zrovna my v ní budeme muset umřít. Ale i tak nás to baví,“ vykládá mladý pán Arnošt.

Kněz je pořádný filuta

Bitva je hlavní částí dnešního programu. V zámeckém parku se staví něco na způsob vozové hradby, u níž káže potulný mnich prostému lidu o střídmém životě. Jeho slova míří proti mamonu církve a prostopášnosti zhýralého duchovenstva, leč přenos z jeho mikrofonu není úplně dokonalý, takže diváci slyší jen zhruba každé desáté slovo. Velice dobře rozeznatelný je však výraz „rozmnožování“. „Tak to fajn, už aspoň víme, o čem se tam baví,“ komentuje kázání mladý tatínek.

Kněz se ale ukáže jako pořádný filuta, protože vzápětí posílá své ovečky proti křižákům, sám však zůstává vzadu. „Nebojte se jich a nikoho neživte,“ povzbuzuje následovatele Husova učení, kteří míří vstříc jisté smrti, a sám se schovává za stromem.

Z tábora křižáků letí hromada šípů. Naštěstí mají tupá ostří, jeden z udatných husitských bojovníků ale stejně utrpí zranění. Šíp ho zasáhne těsně vedle levého oka a husita se s bolestí skácí k zemi. Pak se odplazí do ústraní a kapesníkem si oko ošetřuje. „Hm, tak ten měl štěstí, že nedopadl jako Žižka,“ podotýká k tomu lakonicky jedna dáma.

Mladí panoši Vilém a Arnošt se ztratili v bitevní vřavě, zřejmě poslušně padli někde za vozovou hradbou. Ostatní husité ale v boji přebírají iniciativu. Ač mají mnohem slabší výzbroj, nakonec nutí křižáky k ústupu. Jeden z nich utrpí úder mečem a padne přímo před diváky jsa jakoby mrtvý. To se nelíbí jednomu chlapečkovi, který podlézá zábranu a hází na křižáka kus dřeva – zřejmě, aby bojovníka probudil z věčného spánku. „Tady se nedá ani v klidu umřít,“ ozývá se mrtvola a okolostojící diváci se začnou smát. Jediný, kdo se nesměje, je chlapečkova maminka, která svého potomka tahá pryč z bitevní vřavy a nebožtíkovi se omlouvá za vyrušení.

Pomyslný stroj času, který Velké Meziříčí přenesl do středověku, zafungoval naprosto skvěle. Lidé se výborně bavili – a je pravděpodobné, že nejinak tomu bude i v neděli. Tak neváhejte a přijďte se také podívat.