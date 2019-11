Žďár nad Sázavou – Nádherné smrky rostoucí v lesích Žďárska více než sto let potěší člověka i poté, co se do jejich kmenů zakousnou motorové pily. Díky spolupráci majitelů lesů, rodiny Kinských, s výrobci unikátních hudebních nástrojů Petrof bude dřevo lesních velikánů s jedinečnými akustickými vlastnostmi použito na výrobu klavírů a pianin.

V lesních porostech Kinských roste rezonanční dřevo, které bude použito na výrobu klavírů a pianin. | Video: DENÍK/Helena Zelená Křížová

„Těžba rezonančního dříví má v našich lesích dlouholetou tradici. V minulosti jsme prodávali stovky kubíků rezonančního dříví, a to dokonce i do Španělska, kde se používalo na výrobu strunných nástrojů. V 80. letech minulého století byl prováděn průzkum s cílem nalézt lesní porosty, v nichž roste rezonanční dříví, a to ve dvou skupinách – porosty do sta let a nad sto let věku. Nám se nyní podařilo získat tehdejší porostní mapy,“ uvedl vedoucí lesního provozu společnosti Kinský Žďár Radek Koudela.