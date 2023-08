Propojku mezi Jihlavskou a Brněnskou ulicí má na starosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) . Projekt vyjde na více než sto milionů korun. Podle mluvčího Jiřího Veselého je to pro ŘSD aktuálně nejzásadnější chystaná stavba na Žďársku. „Přesto nepředpokládáme, že by letos práce začaly. Děláme však maximum,“ uvedl s tím, že propojení potrvá dvě stavební sezony. Deníku dále řekl, proč se stavba opozdila a co by v ideálním případě mohli silničáři letos stihnout.

Obchvat na východě Žďáru nad Sázavou by byl drahý a ohrozil by přírodu

Výstavba ve Žďáře začne později kvůli tomu, že ještě není vyhlášená soutěž. „Nemáme vypsané výběrové řízení, a proto nemáme ani zhotovitele. To bychom chtěli stihnout ještě letos. Ale ještě nemůžeme nic potvrdit,“ přiznal Veselý. Pokud by přece jen některé práce letos začaly, nebyly by zásadní. „Týkalo by se to jenom skrývky ornice. A následně bychom zjara začali už pracovat na obchvatu Žďáru. Ale to je vyloženě ideální scénář,“ dodal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

S tím, že k realizaci dojde spíše na jaře, počítá také Žďárský starosta Martin Mrkos. „Jednali jsme se o tom s ŘSD. Realizaci předpokládáme spíše na jaře než v letošním podzimu,“ informoval. V okresním městě však dělníci pokračují na výstavbě kruhového objezdu v Jamské ulici. Ten ji propojí s Brněnskou ulicí. Přestože na jedné silnici současně vzniknou dva projekty, navzájem se neovlivňují.

Jamská ulice

Práce na Jamské ulici odstartovaly v březnu a pokračují podle harmonogramu. Podle stavbyvedoucího Petra Ambrože záhy přijde na řadu stavba protihlukových stěn. „Mohlo by to být už v příštím týdnu. Stěna povede okolo chodníku po celé délce. Část chodníku už je postavená. V něm budeme také pokračovat,“ ujistil s tím, že kanalizace, plynovod a vodovody jsou těsně před kompletním dokončením.

Bagry a motorové pily v akci: ve Žďáře se začal stavět nový kruhový objezd

Téměř postavený už je kruhový objezd, který má řidičům usnadnit cestu mezi průmyslovou zónu s obchodním centrem. „Letos bychom na něj měli stihnout položit i asfalt. Zbytek dokončíme po zimě. Teď v červenci bylo pro nás dobré počasí bez deště, takže to šlo rychle. Uvidíme, jak to vydrží,“ předeslal stavbyvedoucí.