„Vůbec mě nepřekvapuje, že se to nestíhá. Vždyť tu kolik týdnů snad ani nebyli a i teď přijedou a několik hodin sedí v autě, než se dají do práce. Oni to objíždět nemusí jako my ostatní,“ zlobil se senior, který si nepřál uvést své jméno, redakce ho však zná.

Do prvního listopadu nebude hotovo ani na mostě v Arnolci a na průtahu Častrova. „Důvodů je v těchto případech více. Většinou jsou to komplikace už při zadání veřejné zakázky a následné zdržení těchto staveb, v některých případech jsou to potíže s kapacitami zhotovitelů, případně problémy se zajištěním uzavírky a objízdných tras,“ vysvětlil ředitel krajských silničářů Radovan Necid. Ve všech případech by ale měl být provoz na úsecích obnoven do konce letošního roku.

Sídliště je hotové, teď chtějí v Dobroníně upravit kulturní dům

Otazník zatím visí nad dokončením oprav mostu v Bačkovicích na Třebíčsku. Práce tam začaly už loni, původní zhotovitel ale nepracoval kvalitně a tak došlo k odstoupení od smlouvy. „Následně bylo nutné zpracovat dokumentaci na dokončení celé akce,“ řekl Necid s tím, že dělníci skončí pravděpodobně až v příštím roce. „Dobrou zprávou pro řidiče ale je, že po nedokončeném mostě je možné s určitým omezením projíždět,“ dodal Necid.

K dokončení se blíží oprava dlážděného povrchu na průtahu Brtnicí za deset milionů. Ještě o šest milionů dražší jsou opravy mezi Jihlavou a Vyskytnou. Dělníci stíhají i opravy památkově chráněného mostu v Rynárci za osm milionů nebo silnice mezi Křovím a hranicemi kraje. Velké peníze, dohromady sedmdesát milionů, pak šly do oprav devíti kilometrů havarijních úseků silnice na trase Kramolín – Sedlec a Jemnice – Radotice.

Opravy v režii krajských cestářů



- Krajská správa a údržba silnic letos investorsky zajišťovala 135 stavebních akcí



- finanční objem prací byl sedm set milionů



- ne vše se stihne dokončit do začátku zimního období, tedy prvního listopadu

Většina ze sto pětatřiceti stavebních akcí, kterou letos investorsky zajišťovali krajští cestáři, je však úspěšně dokončena. Mezi ty největší patří oprava mostu ve Světlé nad Sázavou za deset milionů, dvakrát tak drahá oprava křižovatky mezi Lipnicí nad Sázavou a Dolním Městem a ještě o deset milionů nákladnější oprava silnice mezi Počátky a Panskými Dubenkami. Podařilo se také rekonstruovat silnici mezi Častrovem a Veselou.

Z hlediska uzavírek pak byly velmi náročné práce ve Velkém Meziříčí, které skončily na začátku září. Oficiální objízdná trasa tam vedla přes Mostiště, Olší nad Oslavou, Netín a poté kolem Kochánova do Meziříčí. Byla dlouhá asi sedmnáct kilometrů. „Místní však vědí, že se dá jet i na Lavičky z Olší nad Oslavou, a tam je to výrazně kratší,“ prozradil v létě Alexandros Kaminaras, starosta města s tím, že část uzavřeného úseku i projel.