Ano, pokud si například necháte zkrátit záclony podle velikosti svých oken, je to zásah do zboží a to už bez udání důvodu vrátit nelze. Potom existuje také zboží, které nemůžete z různých důvodů vrátit vůbec. Jsou to třeba potraviny, které podléhají rychlé zkáze, nebo zboží s poškozeným obalem, takže očividně rozbalené, které nelze vracet z hygienických důvodů, jako jsou hygienické potřeby, kosmetika nebo spodní prádlo. Vrátit nemůžete ale ani rozbalené CD nebo noviny. Všechny informace by měl ale spotřebitel najít v obchodních podmínkách e-shopů.

Nejlepší je si to nafotit. Jedna seniorka například dostala bikinové prádlo vhodné spíše pro mladší dívky. Měla ale vnučku, takže v tomto případě jsme jí poradili, ať jí to dá pod stromeček (smích). Stane se, že přijde něco jiného anebo že zboží je poškozené, je však potřeba jednat okamžitě. Ne si koupit ledničku, měsíc ji nechat ladem, než dostavíte dům a teprve potom zjistit, že je promáčklá. I takový případ jsme tu měli.

Výhoda oproti kamenným obchodům je ta, že pokud se vám zboží nelíbí, můžete jej do čtrnácti dnů bez udání důvodu vrátit. Samozřejmě ho musíte rozbalit a ne čekat. To znamená hned, jak zboží dostanete, rozbalte jej a zkontrolujte, jestli je to to, co chcete a následně ho můžete vrátit nebo reklamovat, pokud je poškozené. Na rozdíl od kamenných obchodů, kde ho můžete pouze reklamovat a kde zboží bez udání důvodu vrátit nelze, protože tam si ho můžete prohlédnout, vyzkoušet a podobně.

Na internetu máte velké množství obchodů. Velmi tedy záleží, u koho nakupujete. Vždy je lepší nakupovat přímo u prodejce a nikoli zprostředkovatele a nenakupovat také u toho, kdo má špatné hodnocení. V tomto směru je dobré podívat se na Heureku nebo na stránky České obchodní inspekce. A potom nakupovat zboží v České republice, protože tady to vyřídíme raz dva. Pokud je to alespoň v rámci Evropské unie, v Praze je Evropské spotřebitelské centrum, které dokáže rovněž spoustu věří vyřídit. Jakmile je to ale mimo Evropskou unii, například Čína nebo Tchaj-wan, řeší se to podle zákonů dané země a naděje na vrácení je vždy mizivá. Tam musíme počítat s tím, že zboží ani peníze už neuvidíme.

Panují obecně nějaké mýty okolo vracení a reklamace zboží?

Ano, někteří obchodníci vyhazují zákazníky s tím, že od reklamovaného zboží chtějí obal, to je ale nesmysl. Představte, že byste si musela schovávat obaly od ledniček, praček a podobně. To byste musela mít ještě jeden byt. Nebo často vyžadují účtenku. I to je mýtus. Vy musíte pouze prokázat, že jste to zboží koupila ten den například výpisem z bankovního účtu, fotografií účtenky anebo odvoláním se na interní údaje, které máte spojené se svojí zákaznickou kartou. Prodejce je také povinen spotřebitele informovat o všech možnostech vrácení nebo reklamace, právu na odstoupení od smlouvy a poskytnout mu vzorový formulář. Pokud tak neučiní, lhůta na vrácení nebo reklamaci se může prodloužit až na jeden rok a čtrnáct dní.

Můžete uvést nějaký příklad odstoupení od smlouvy?

Takovým příkladem je nevhodný dárek. Obdarujete maminku a následně zjistíte, že vám koupila to samé. To se na Vánoce stává velice často. V takovém případě, pokud to vracíte, odstupujete od smlouvy. Vše ale najdete na našich stránkách nebo na stránkách České obchodní inspekce.

Mají tendenci lidé zejména na Vánoce propadat závislosti na nakupování?

Určitě. Na Vánoce je v obchodech hrozný blázinec. V dnešní době k tomu ale není důvod, zboží je všude dostatek. Druhá otázka je, kolik má spotřebitel peněz, protože když přijde domů a zjistí, o kolik mu navýšili zálohy na energie, přejde ho chuť nakupovat (smích).

Jak se tento fenomén projevuje právě v souvislosti s vánočními nákupy vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci?

Myslím, že si to lidé uvědomují, proto vyhledávají nejrůznější slevy. Tady je zase potřeba si uvědomit, že slevy mnohdy žádnými slevami nejsou. Je to takový podvod na spotřebitele. V případě potravin se za nimi často skrývá zboží, které by už dávno v prodeji nemělo co dělat.

Jsou lidé schopni se kvůli vánočním dárkům i zadlužit?

Samozřejmě. Pro svoje děti by udělali všechno. My se jim to snažíme vymluvit, protože nejhorší jsou dluhy. Lidé si berou úvěry, na které nedosáhnou a nemají šanci splatit, mezitím jim tam narůstají úroky a potom přijdou za námi do poradny. My se jim samozřejmě snažíme nějak pomoci.

Máte nějaká data, jak často se to děje a jak velkou půjčku jsou si lidé schopni vzít?

Někteří si půjčí klidně i sto padesát tisíc, někteří „jen“ padesát tisíc podle toho, co chtějí kupovat. Samozřejmě jim říkáme, že to nestojí za to.

Máte nějaké rady, jak se patologickému nakupování vyhnout?

Na to není rada. Ti lidé jsou nadšenci, kteří jsou schopní na něco stát frontu i celou noc. Když vidím, jak probíhá například Black Friday. To je těžké.

Tak alespoň, jak se nezadlužit? Měl by si člověk i na nakupování vánočních dárků vytvořit nějaký finanční plán?

Myslím, že člověk, který bezhlavě nakupuje vánoční dárky, takto bezhlavě nakupuje pořád. A to je podle mě ta základní chyba. Lidé by měli kupovat jen to, co potřebují. Chápu, že na Vánoce chtějí dětem udělat radost. Radost ale mohou udělat i tak, že zjistí, co by to dítě chtělo. Většinou se jedná o nějakou hračku a jedna hračka zase není mimo možnosti klientů. Samozřejmě starší děti už mohou být náročnější. Rozhodně bych si ale kvůli radosti nebrala půjčku. Zejména, když nevím, co bude a prognózy nevypadají zrovna nejlépe.

Jak si ale finanční plán vytvořit, když je ekonomická situace takto nepředvídatelná?

Nakupovat přiměřeně. Nemohu nakupovat věci za padesát tisíc, když mám důchod dvanáct.

Pokud se někdo skutečně do dluhů kvůli nakupování vánočních dárků dostane, jak z toho ven?

Za prvé by se do nich neměl vůbec dostat, protože nakupuji jenom to, na co mám. Cesta ven totiž není vůbec jednoduchá. My před zadlužováním naše klienty varujeme a apelujeme na ně, aby kupovali pouze to, na co mají peníze.

Když za vámi někdo přijde, že se do nich přece jenom dostal, pomůžete mu?

Ano, snažíme se ty dluhy rozklíčovat. To znamená, že zjišťujeme, z čeho se dá dostat a z čeho ne. Některé smlouvy totiž obsahují chyby, v takovém případě lze smlouvu zrušit. Kdyby si ale měli vzít právníka, nezaplatí ho. Naše služby mají bezplatně, a to včetně právního poradenství.

Obrací se na vás lidé častěji právě na Vánoce?

Určitě. Z toho důvodu budou mít i přes svátky dostupnou naši telefonní linku, kde jim poradíme.

Budete tak lidem na Vánoce k dispozici?

Ano, budou mít možnost se na nás obrátit. Naše poradna bude sice od devatenáctého prosince do osmého ledna uzavřená a poradci tam fyzicky nebudou, zákazníci však mohou využít elektronické poradenství a ozvat se nám prostřednictvím e-mailu poradna@asociace-sos.cz nebo nám od devíti do šestnácti hodin zavolat. Všechny informace se dozví na našem webu.

Gerta MazalováZdroj: se souhlasem Gerty MazalovéGerta Mazalová:



Je jí 77 let.

V minulosti se věnovala politice. Mezi lety 1990 a 1996 působila jako poslankyně České národní rady a Poslanecké sněmovny.

V roce 2002 založila brněnskou pobočku Sdružení ochrany spotřebitelů.

Od té doby v ní působí jako předsedkyně.