Adventu proto věnují policisté na Vysočině mimořádnou pozornost. V tomto období totiž evidují zvýšený nárůst kriminality. Nejčastěji jde o kapesní krádeže, krádeže kabelek odložených nákupních vozících, peněženek uložených v batozích na zádech i krádeže cenných věcí ze zaparkovaných vozidel. „V loňském prosinci evidovali policisté v Kraji Vysočina celkem čtyři případy kapesních krádeží a celkem sedm případů krádeží různých věcí z motorových vozidel,“ uvedl Martin Hron.

Šťastní lákali na výlety do Víru. Na vyhlídky i vyhlášený hostinec

Největší příležitost se zlodějům naskýtá v nákupních centrech, kde se soustřeďuje větší množství lidí. Využívají především nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s osobními věcmi. „O tom, že se lidé stali obětí zloděje, se většinou dozví až u pokladny při samotném placení, kdy zjistí, že jim chybí peněženka nebo i jiné cennosti. Ve většině případů to lidé samotným zlodějům velice usnadňují. Cennosti mají zavřené v batohu na zádech, peněženky vystavené v nákupních taškách, odložené kabelky a peněženky na pokladních pultech či v nákupních vozících,“ popisuje Martin Hron.

Dalším rizikovým faktorem, na který se zloději zaměřují, je vozidlo zaparkované na parkovišti. „Základním pravidlem je nenechávat viditelně na sedadlech v zaparkovaném vozidle nic, co by mohlo upoutat pozornost případných zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout při svém odchodu vždy vozidlo uzamknout, raději se ještě přesvědčit, zda je opravdu uzamčené. I zdánlivě bezcenná věc může pachatele nalákat,“ připomenul Martin Hron.