*ODBORNÝ PRACOVNÍK PRÁDELNY / MISTR GARANT (m/ž) " Odborné stanovování technologického procesu praní " Stanovení individuálního dávkování množství pracích prostředků s různorodou technologií s ohledem na druha praného prádla a materiálu " Seřízení celkového cyklu praní včetně kontroly kvality odevzdání prádla zákazníkovi " Individuální stanovování pracovních postupů včetně praní speciálních druhů materiálů s různou technologií praní. Kvalifikační požadavky: " Odborná kvalifikace: minimálně SOŠ s výučním listem " Praxe v oboru minimálně 5 let Osobnostní předpoklady: " bezúhonnost, zdravotní způsobilost " schopnost samostatného rozhodování " schopnost jednat s lidmi, schopnost empatie " schopnost a ochota vzdělávat se " schopnost práce v týmu a vedení týmu " kladný vztah ke specifickým požadavkům osob znevýhodněných na trhu práce " samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, psychická stabilita i v krizových situacích " schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných situacích Požadované znalosti a dovednosti: " aktivní a samostatná práce na PC - uživatelská znalost " řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič " manuální zručnost " zdravotní způsobilost Nabízíme: " nástup od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025 s možností prodloužení " jednosměnný provoz " pracovní úvazek 1,00 " platové podmínky: hrubá mzda 37.000,- Kč/měsíc " příjemné pracovní prostředí " možnost dalšího vzdělání a osobního rozvoje " možnost dalšího vzdělávání " pestrou a smysluplnou práci Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: " jméno, příjmení, titul " datum a místo narození " státní příslušnost " místo trvalého pobytu " číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka " telefonní spojení, e-mailové spojení " datum, podpis zájemce Přihlášky a životopisy včetně písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů zasílejte na adresu: PeruTě s.r.o., Žďárská 68, Nové Město na Moravě, 592 31 nebo na e-mail adresu: b.kunstmullerova@seznam.cz 37 000 Kč

